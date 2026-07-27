중동 원유 불안에… SK이노 호주 가스전에서 확보한 초경질유 들여온다

SK이노베이션 E&S가 호주 바로사 가스전에서 확보한 초경질유를 국내로 들여온다. 최근 급변하는 중동사태로 원유 수급에 차질이 예상되는 가운데 민간기업이 해외 자원개발에서 확보한 초경질유를 국내에 들여오는 첫 사례다.

SK이노베이션 E&S는 27일 바로사 가스전에서 생산된 초경질유 30만 배럴을 8월 초 인천항을 통해 들여올 예정이라고 밝혔다. SK이노베이션 E&S가 바로사 가스전에서 확보한 초경질유는 연간 생산되는 300만 배럴 가운데 보유 지분에 해당하는 110만 배럴이다. 이중 30만 배럴이 처음으로 국내로 들어오는 것이다.

바로사가스전에 설치된 부유식 복합생산설비(FPSO) 전경

초경질유는 천연가스를 생산할 때 함께 나오는 가벼운 액체 형태의 원유로, 컨덴세이트로도 불린다. 일반 원유보다 무게가 가볍고 쉽게 증발하는 특성이 있으며, 플라스틱이나 합성섬유를 만드는 기초 재료인 나프타 성분을 많이 포함하고 있어, 나프타 수급에도 역할을 할 예정이다.

이번에 도입되는 물량은 SK인천석유화학의 초경질유 전용 설비에 투입된다. 이 공정을 통해 추출된 나프타는 고부가가치 화학 제품인 파라자일렌(PX) 생산이나 휘발유나 항공유 등 석유제품을 만드는 데 활용되어 회사 전체의 원가 경쟁력을 높이는 데 기여한다.

바로사 가스전은 호주 북서부 해상에 위치한 대형 가스전이다. SK이노베이션 E&S는 2012년부터 이 사업에 참여해 매장량 평가부터 인허가, 설비 건설 등 개발 전 과정에 참여해왔다. 가스전 지분 구조는 SK이노베이션 E&S 37.5%, 호주 산토스(Santos) 50%, 일본 JERA 12.5%로 구성된다.

바로사 프로젝트가 14년만에 결실을 맺으면서 SK이노베이션 E&S는 매년 초경질유 110만 배럴과 LNG 130만톤을 국내로 들여오게 됐다. 바로사 프로젝트의 계약기간(20년)을 감안하면 SK이노베이션 E&S가 확보한 자원은 모두 초경질유 2200만 배럴과 LNG 2600만 톤에 달한다.

이번 호주산 자원 도입은 그 규모 면에서 뿐 아니라 국가 차원의 에너지 공급망 다양화 차원에서도 의미가 있다는 것이 SK이노베이션 E&S측의 설명이다. 그동안 한국은 원유와 석유화학 원료의 대부분을 중동 지역 수입에 의존해 왔다. 그러나 최근 미·이란 분쟁 등으로 호르무즈 해협 주변의 긴장이 높아지면서, 수입로가 막히거나 운송 비용이 급등할 위험이 커지고 있다. 이런 상황에서 안정적인 교역 인프라를 갖춘 호주에서 원료를 들여오는 것은 중동 지역에 집중된 위험을 분산하는 안전장치 역할을 할 수 있기 때문이다.

이처럼 SK이노베이션은 1988년 1월 북예멘산 원유를 울산항으로 들여오며 ‘무자원 산유국’의 꿈을 현실화한 데 이어, 호주 바로사 가스전에서 생산한 LNG와 초경질유를 국내로 도입하며 자원안보와 에너지 자립 기반을 한층 강화했다. 현재 전세계 11개국에서 연간 약 2000만 배럴의 원유 및 천연가스, 약 600만톤의 LNG 자원을 확보하고 있다.

SK이노베이션 E&S 관계자는 “바로사 프로젝트는 민간 기업이 장기적인 관점에서 해외 자원 개발에 참여해 실제 상업 생산과 국내 도입까지 연결한 사례”라며 “바로사 가스전에서 생산된 LNG와 초경질유를 활용해 자원 대외 의존도를 낮추고 국내 산업의 수급 안정성을 뒷받침한다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

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