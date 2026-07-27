KBL, 2026~2027시즌 ‘KBL 어시스터’ 11기 모집

한국프로농구연맹(KBL)이 2026~2027시즌을 함께할 ‘KBL 어시스터’ 11기를 모집한다고 27일 밝혔다.

KBL 어시스터는 한 시즌 동안 미디어데이와 시상식, 올스타전 등 KBL 주요 행사에 참여하고 프로농구 콘텐츠 제작과 올스타전 이벤트 부스 운영 등 다양한 활동을 수행한다. 농구 현장을 가까이에서 경험하며 스포츠 콘텐츠 제작과 행사 운영 등 실무 역량을 쌓을 수 있는 기회다.

한국프로농구연맹(KBL) 로고. KBL 제공

활동 기간에는 스포츠 산업 전문가를 초청한 강연과 KBL 사무국 멘토링도 진행된다. 실무자들과 직접 소통하며 스포츠 산업에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 마련됐다. 기수 간 교류를 위한 ‘어시스터 수료자 초청 행사 홈커밍데이’도 예정돼 있다.

모집 인원은 총 9명이다. 서류 전형과 면접 전형을 거쳐 최종 선발한다. 선발된 어시스터에게는 2026-2027시즌 취재용 AD카드와 미디어 가이드북 등 연맹 기념품과 활동비가 지급된다.

농구를 좋아하는 사람이라면 누구나 지원할 수 있다. 지원서와 포트폴리오는 27일부터 다음 달 9일까지 이메일(2jueuun@kbl.co.kr)로 제출하면 된다. 지원서 양식은 KBL 통합 홈페이지에서 내려받을 수 있다.

모집과 관련한 자세한 사항은 KBL 통합 홈페이지와 공식 인스타그램에서 확인 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지