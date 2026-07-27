브라질서 화상 대수보 연 李… “샌프란 AI 서밋 성과 후속조치 만전을”

남미 순방 중인 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 현지에서 수석·보좌관회의를 열고 정부가 샌프란시스코에서 열린 ‘인공지능(AI) 서밋’의 후속조치에 만전을 기해줄 것을 당부했다. 이 대통령은 브라질을 시작으로 칠레·아르헨티나에 거쳐 이뤄질 남미 순방과 관련해서는 “‘글로벌 사우스’ 외교를 더욱 강화하고 글로벌 핵심 국가로서의 위상과 역할을 단단히 다지도록 하겠다”고 밝혔다.

남미 순방 중인 이재명 대통령이 26일(현지 시간) 브라질 브라질리아의 한 호텔에서 열린 대통령수석보좌관회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 브라질리아의 한 호텔에서 화상으로 수석·보좌관회의를 주재했다. 이 대통령은 “글로벌 핵심 강국으로 성장한 대한민국은 이제 인류 문명의 새로운 전환점이 될 AI 혁명의 최첨단에 서있다”며 “이번 ‘샌프란시스코 AI 선언’은 우리 대한민국이 AI 시대를 이끄는 대체불가한 선도자로 도약하겠다는 국가적인 출사표”라고 말했다. 이 대통령은 “특히 초대규모의 공급·투자 협력 등을 통해 글로벌 빅테크와의 파트너십을 ‘AI 동맹’ 수준으로 격상했고 세계적 벤처캐피털과의 협력 기반도 더욱 강화하기로 했다”며 “정부는 이런 성과들이 우리 경제의 더 큰 도약과 국민 삶의 실질적 개선으로 이어질 수 있도록 후속조치에 만전을 기해달라”고 당부했다. 그러면서 “AI를 넘어 여타 첨단 산업, 또 문화 분야에서도 세계를 선도하는데 총력을 다할 것”이라고 덧붙였다.

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 한 호텔에서 화상 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 본격적인 남미 순방 일정을 앞두고 “우리 정부 출범 이후 첫 남미 순방이 이제 본격적으로 시작됐다”며 “외교적 네트워크를 다변화하고 다층화하는 노력은 국가의 안정적 발전을 위해 필수적”이라고 강조했다. 이 대통령은 남미 외교의 중요성과 관련해 “남미는 엄청난 인구와 풍부한 자원을 갖춘 곳으로 외교의 지평을 한층 더 넓히는 데 있어 가장 중요한 지역 중 하나”라고 말했다.

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