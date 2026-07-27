와이앤아처, 체육인 창업지원 우수사례 15건 담은 사례집 발간

액셀러레이터 와이앤아처가 체육인 창업가들의 사업화 과정을 담은 ‘2025년 체육인 창업지원사업 우수사례집’을 발간했다. 국민체육진흥공단과 함께 발간한 이번 사례집에는 체육인의 창업 도전과 사업 성장 과정이 담겼다.

이번 사례집은 ‘2025 체육인 직업안정(창업지원) 사업’에 참여 중인 기업과 예비창업자의 사례를 모아 제작됐다. 해당 사업은 문화체육관광부가 주최하고 국민체육진흥공단이 주관하며, 사례집에는 사업 준비 과정과 시행착오, 주요 성과가 정리됐다.

수록된 사례는 총 15건이다. 모두 체육인 출신 창업가와 예비창업가의 이야기로 구성됐으며, 창업 단계에 따라 씨앗 과정 6건, 새싹 과정 4건, 열매 과정 5건으로 나뉜다.

와이앤아처에 따르면 체육인 직업안정(창업지원) 사업은 2025년 처음 추진됐다. 참여자의 창업 단계에 맞춰 기초 창업교육, 사업계획서 작성, 사업화지원금, 전문 멘토링, 시장 검증, 기업 운영 점검 등의 프로그램이 제공됐다.

과정별 지원 내용도 달랐다. 씨앗 과정은 창업희망자가 아이디어를 발굴하고 시장조사를 진행할 수 있도록 돕는 과정이다. 새싹 과정은 사업화를 준비하는 예비창업자를 대상으로 기업당 평균 5,000만 원 규모의 사업화지원금과 창업 구체화 프로그램을 제공했다. 열매 과정은 이미 창업한 기업의 사업 현황과 성장 가능성을 점검하고, 시장 실증과 브랜딩, 투자유치, 판로 확대를 위한 맞춤형 컨설팅을 지원했다.

이번 우수사례집은 여러 체육 종목 출신 창업가의 사례를 담았다. 카바디, 육상, 축구, 검도, 농구, 아이스하키, 핸드볼, 유도, 야구, 조정, 수영 등 여러 분야에서 활동한 체육인들이 사례에 포함됐다. 사례들은 선수 시절의 경험과 전문성이 어떻게 창업 아이템으로 이어졌는지에 초점을 맞췄다.

씨앗 과정에서는 최성준 대표의 검도 교육 서비스가 소개됐다. 최 대표는 국가대표 선수의 동작 데이터와 AI 분석 기술을 활용해 수련생의 성장을 시각화하는 서비스를 준비하고 있다. 창업경진대회 최우수상 수상 이력도 사례집에 수록됐다.

새싹 과정 사례에는 신규철 대표의 ‘피지오로직 재활PT&트레이닝센터’가 포함됐다. 신규철 대표는 치료와 운동 사이의 공백을 보완하는 재활PT 및 트레이닝 서비스를 운영하고 있으며, 센터 운영 경험을 기반으로 백화점, 아파트 커뮤니티, 병원, 기업 대상 서비스로 사업 범위를 확장하고 있다.

열매 과정에서는 생활체육 플랫폼 ‘딱플’ 사례가 다뤄졌다. 코치, 체육시설, 이용자를 데이터 기반으로 연결하는 플랫폼인 딱플은 민간투자 유치와 TIPS 선정 등을 바탕으로 서비스 고도화와 시장 확대를 추진하고 있다.

기능성 스포츠웨어, 맞춤형 스포츠 고글, 농구 훈련 데이터 플랫폼, 아이스하키 대회 운영, 기능성 인솔, 스포츠 교육 및 관광 등의 창업 아이템도 사례집에 수록됐다. 각 아이템은 체육인의 현장 경험을 기반으로 만들어졌으며, 창업 준비와 사업화 과정이 함께 소개됐다.

와이앤아처는 이번 발간을 통해 체육인의 경험과 전문성이 은퇴 이후에도 여러 분야에서 활용될 수 있음을 소개했다. 사례집에는 교육, 건강관리, 콘텐츠, 기술, 서비스 분야에서 체육인의 경험을 창업 아이템으로 발전시킨 사례가 담겼다. 또한 사례집은 향후 체육인 창업교육과 사업 홍보, 선후배 창업가 간 경험 공유, 후속 네트워크 구축 자료로 활용될 예정이다.

와이앤아처 관계자는 “이번 사례집은 체육인들이 창업이라는 낯선 영역에서 문제를 찾고, 이를 검증하며 실제 사업으로 발전시킨 과정을 담고 있다”며 “앞으로도 체육인 창업가들이 선수 시절의 경험을 새로운 시장과 연결하고 지속 가능한 기업으로 성장할 수 있도록 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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