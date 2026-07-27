국힘 최고위 "'멱살' 권영진 최고수준 징계 필요 공감대"

국민의힘 최고위원회의는 27일 후반기 국회 상임위원회 배정 기준에 불만을 제기하는 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원에 대해 제명을 포함한 최고 수준의 징계가 필요하다고 의견을 모았다.

박성훈 수석대변인은 이날 최고위 회의 후 기자들과 만나 "비공개회의에서는 권 의원의 일탈 행위에 대한 징계 논의가 주를 이뤘다. 당 지도부는 이견 없이 이번 사안이 엄중하고 강력히 처벌해야 한다는 데 공감대를 이뤘다"며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 27일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "구체적으로 권 의원에 자진탈당을 권유하자는 의견과, 이 의견이 받아들여지지 않을 경우 신속히 윤리위원회를 소집해 제명을 포함해 가능한 최고 수준의 징계가 필요하다는 의견이 주를 이뤘다"며 "대국민 사과가 필요하다는 말도 있었다"고 덧붙였다.

다만 결정 전 당사자 소명을 듣는 과정 등 절차적 완결성을 확보하는 차원에서 이날 당장 징계 개시 절차를 윤리위에 청구하지는 않기로 했다고 박 수석대변인은 전했다. 중앙윤리위에는 외부 단체가 권 의원에 대한 징계요구안을 제출한 상태다.

그는 "권 의원이 원내대표 멱살을 잡고 입에 담을 수 없는 폭언을 행사한 부분은 어떤 이유로든 정당화할 수 없는 잘못된 행동이고 보수의 품격, 당 리더십을 훼손한 매우 부적절한 처사"라며 "유야무야 넘어가거나 경징계를 하면 제2, 제3의 사태가 일어날 수 있다는 인식을 줄 수 있어서 중징계가 필요하다는 목소리가 주를 이뤘다"고 설명했다.

그러면서 "이번 사안이 우리 당 기강을 바로 세우고 향후 당 운영의 중요한 시금석이 될 것"이라고 강조했다.

이어 "과거 사례와의 비례성, 앞으로 이런 일이 반복되지 않아야 한다는 엄벌의 필요성을 종합적으로 감안해 당헌 당규가 규정한 강력한 수준의 처벌이 뒤따라야 한다는 데 지도부 누구도 이견을 달지 않았다"며 "이 문제는 당권파와 비당권파라는 왜곡된 프레임으로 봐선 안 된다는 사안"이라고 덧붙였다.

비공개회의에서 권 의원 문제를 논의할 때 당사자인 정 원내대표는 참석하지 않았다.

박 수석대변인은 "본인 문제라는 이유로 회의에 참석은 안 하셨다. 여러 최고위원이 이게 원내대표 문제가 아니라 당의 문제라는 판단에 참석을 요청했지만, 원내대표가 이석했다"며 "장동혁 대표는 최고위원 의견을 수렴하고 마지막에 정리하는 정도로만 발언했다"고 설명했다.

그는 권 의원을 기존에 배치된 상임위에서 배제하냐는 물음에는 "아직 원내대표실에서 결정하지 못한 것으로 안다"며 "단순히 상임위 사퇴와 대국민 사과로 넘어가기엔 이 사안은 매우 심각하다고 지도부는 인식하고 있다"고 답했다.

<연합>

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