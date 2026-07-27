“미국인도 김치 찾는다”…풀무원 매출 12.3% 늘고 대상·CJ도 공략 속도

미국 식탁에서 김치의 존재감이 커지면서 국내 식품업체들의 시장 공략도 빨라지고 있다. 풀무원은 한국에서 생산한 김치를 미국으로 직접 수출하는 전략을 앞세웠고, 대상은 현지 공장을 기반으로 유통망 확대에 나섰다. CJ제일제당도 비비고 브랜드를 통해 김치를 글로벌 전략제품으로 육성하고 있다.

풀무원 제공

27일 업계에 따르면 풀무원은 올해 상반기 미국법인의 김치 매출이 지난해 같은 기간보다 12.3% 증가했다.

풀무원 미국법인의 김치 카테고리 매출은 2023년부터 2025년까지 연평균 7.5% 성장했다. 올해 들어 제품군과 판매처를 늘린 데다 미국에서 발효식품에 대한 관심이 커지면서 성장 폭이 확대됐다는 것이 회사 측 설명이다.

미국 정부가 지난 1월 발표한 ‘2025∼2030 미국인을 위한 식단 지침’도 시장 확대에 긍정적인 영향을 준 것으로 풀이된다. 새 지침은 채소와 과일, 통곡물 등 영양 밀도가 높은 식품을 우선 섭취하고 가공도가 높은 식품은 줄이라고 권고했다. 발효식품인 김치도 식단 예시 가운데 하나로 제시됐다.

풀무원의 미국 시장 전략은 현지 생산이 아닌 ‘한국산 김치 직수출’이다.

전북 익산 글로벌김치공장에서 생산한 김치를 미국으로 보내 한국에서 만든 김치 특유의 발효 맛을 유지한다는 구상이다. 제조부터 장거리 해상 운송, 현지 유통 과정에는 자체 개발한 ‘김장독 쿨링 시스템’을 적용해 발효 상태와 신선도를 관리한다.

제품 구성도 넓히고 있다. 기존 비건 포기김치 중심에서 젓갈을 넣은 전통 김치와 외식업체용 대용량 제품, 현지 자연식품 매장의 자체브랜드(PB) 상품 등으로 판매 범위를 확대했다.

현지 소비자가 김치를 반찬으로만 인식하지 않도록 활용법을 알리는 마케팅도 진행하고 있다.

지난 3월 미국에서 열린 자연식품박람회에서는 스타 셰프 에드워드 리와 협업해 김치 비빔 두유면과 김치 두부 샥슈카 등을 선보였다.

마이너리그 야구단 몽고메리 비스킷츠와는 2021년부터 ‘한국 문화유산의 밤’ 행사를 열고 있다. 지난 5월 행사에서는 선수단이 일시적으로 팀 이름을 ‘몽고메리 김치’로 바꾸고 경기를 치렀다.

풀무원은 앞으로 김치 핫소스와 시즈닝 등으로 제품군을 확장할 계획이다. 핫도그와 감자칩 등 미국 소비자가 자주 먹는 음식에 김치 맛을 접목해 소비 접점을 넓히겠다는 전략이다.

대상은 김치 브랜드 ‘종가’를 앞세워 미국 현지 생산 체계를 구축했다.

대상은 2022년 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 인근 시티 오브 인더스트리에 김치 공장을 세우고 생산을 시작했다. 국내 식품업체가 미국에 건설한 첫 대규모 김치 생산시설이다.

공장 면적은 약 1만㎡로 연간 2000t의 김치를 생산할 수 있다. 오리지널 김치를 비롯해 비건 김치와 백김치, 비트김치, 양배추김치 등 현지 식문화와 소비자 취향을 반영한 제품을 생산한다.

대상은 미국 공장을 활용해 원재료 조달과 물류 부담을 낮추고 현지 수요 변화에도 빠르게 대응한다는 방침이다. 월마트와 코스트코 등 미국 대형 유통업체 입점 확대도 추진하고 있다.

한국에서 생산해 수출하는 제품과 미국 현지 생산 제품을 함께 운영한다는 점도 풀무원과 다르다. 풀무원이 ‘한국산 정통 발효 맛’을 전면에 내세운다면, 대상은 현지 생산을 통한 신선도와 공급 효율성에 무게를 두고 있다.

CJ제일제당도 비비고 김치를 만두와 냉동밥, 소스, 김 등과 함께 글로벌 전략제품으로 육성하고 있다.

CJ제일제당은 미국에서 비비고 만두와 상온밥 등을 중심으로 대형 유통망을 확보한 상태다. 이 유통 기반을 활용해 김치 등 다른 K푸드 제품의 판매처도 넓히는 전략이다.

CJ제일제당의 해외 식품 매출은 2019년 3조1540억원에서 2024년 5조5814억원으로 증가했다. 2024년 해외 김치 매출도 전년보다 38% 늘었지만, 이는 미국만이 아닌 전체 해외 시장을 합산한 수치다.

업계 관계자는 “풀무원은 한국 생산·직수출로 정통 발효 맛을 강조하고, 대상은 미국 현지 생산을 통해 신선도와 공급 효율을 높이는 전략을 쓰고 있다”며 “CJ제일제당은 비비고의 브랜드 인지도와 유통망을 활용해 김치 제품의 접점을 넓히는 데 주력하는 모습”이라고 말했다.

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