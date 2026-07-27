정점식, 권영진 멱살 논란에 "사감잊고 원내대표 책무 다하겠다"

국민의힘 정점식 원내대표는 27일 권영진 의원이 후반기 국회 상임위원회 배정 기준에 불만을 제기하며 자신을 찾아와 고성으로 항의하고 멱살을 잡은 일과 관련, "지난 사감을 모두 잊고 국민의 삶과 대한민국의 정상화를 위해서 원내대표로서의 책무를 다해나가겠다"고 말했다.



당 안팎에서 이번 사태가 당 기강 문제와 직결된 만큼 권 의원에 대한 강경한 조치를 요구하는 목소리가 잇따랐으나, 정 원내대표가 공개 사과한 권 의원에 대해 관용의 입장을 밝힌 것으로 풀이된다.

정점식 국민의힘 원내대표가 27일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 이날 국회 원내대표실 앞에서 기자들과 만나 "지난주 불미스러운 일로 인해 국민과 당원들께 심려를 끼쳐드려 송구하게 생각한다"며 이같이 말했다.



그는 "그렇지만 지난주 일은 제 개인 문제가 아니라 보수 대표 정당인 국민의힘의 문제다. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 원내대표로서 역할을 다하겠다"며 "이번 일이 보수의 품격과 당의 질서를 바로잡는 계기가 돼야 한다고 생각한다"고 강조했다.



권 의원의 멱살잡이 사건 이후 원내부대표단을 비롯해 당 안팎에서는 권 의원의 징계는 물론이고 사실상 자진 탈당을 요구하는 강경한 목소리까지 나오는 상황이다. 중앙윤리위원회에는 외부 단체가 권 의원에 대한 징계요구안을 제출한 상태다.



정 원내대표는 멱살잡이 사건의 여파로 지난 24일 자신이 주재하는 당 원내대책회의에 불참하는 등 지난 사흘간 국회에 등원하지 않았다.



앞서 권 의원은 의원 단체대화방에 이번 사태에 대한 사과 입장을 밝혔으며, 대구시당위원장직과 국회 행정안전위원회 간사직을 맡지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

<연합>

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