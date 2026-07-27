찌는듯한 삼복더위 계속…남부 곳곳 체감 38도 이상까지

찌는듯한 삼복더위가 27일에도 이어진다.



북태평양고기압 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 지속해서 유입되고 있다.



이에 간밤에도 높은 기온이 유지됐는데, 이날 새벽 서울 일부를 비롯한 수도권 곳곳은 기온이 28도 안팎, 체감온도는 30도 안팎으로 '초여름 한낮' 수준에 머물렀다.

뜨거운 여름 바다로. 연합뉴스

오전 8시 주요 도시 기온은 부산 28.9도, 대전·광주 27.4도, 서울 27.3도, 인천·울산 27.0도, 대구 26.7도다.



이날 낮에도 체감온도가 남부지방을 중심으로 35도 이상, 나머지 지역에서도 33도 이상까지 오르며 무덥겠다.



전남 광양, 군위를 제외한 대구, 경북 경산·청도·고령·포항·경주, 경남 양산·김해·밀양·의령·함안·창녕·합천중부는 체감온도가 38도, 기온이 39도 이상까지 오를 것으로 예상돼 폭염중대경보가 내려진 상태다.



이 지역들은 건강한 사람도 위협할 수준으로 덥겠으니 필수가 아닌 야외활동·작업은 연기하는 등 행동 수칙을 준수해야 한다.



낮 최고기온은 31∼37도일 것으로 예상된다.



서울과 인천은 낮 기온이 33도, 대전은 34도, 광주와 부산은 35도, 울산은 36도, 대구는 37도까지 상승하겠다.



한낮 기온이 높은 곳에선 38도까지 오르는 더위는 당분간 이어질 것으로 보인다.



기상청은 이날 오전 6시 발표한 중기예보에서 31일부터 다음 달 6일까지에도 아침 기온이 24∼26도, 낮 기온은 32∼39도 수준일 것으로 내다봤다. 최소 다음 달 초까지는 전국적으로 열대야가 반복되고 폭염이 이어진다는 것이다.



이날 오후 영남의 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙겠다.



수도권과 강원, 충청북부, 경북북부에는 밤까지 소나기가 내릴 때가 있겠다.



대기 중하층 공기는 뜨겁지만, 상층엔 -6도 이하 찬 공기가 자리해 대기가 불안정해지면서 소나기가 오겠다.



소나기 강수량은 수도권·강원내륙·강원산지 5∼60㎜ 충남북부·충북중부·충북북부·경북북부 5∼40㎜, 강원동해안 5∼30㎜ 정도겠다.



소나기가 내린다고 시원해지지는 않아서, 기온이 일시적으로 떨어졌다가 습도가 높은 상태에서 다시 오르면서 무더위만 부추기겠다.



서해중부해상과 동해상에 28일까지 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치겠다.



또 동해남부해상에 이날까지, 서해상과 남해서부해상에 28일까지 안개가 끼겠으니 항해나 조업 시 유의해야 한다.

<연합>

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