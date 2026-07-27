'6·3지선' 투표자수 수정 72건…6천명 늘고 12시간 뒤 변경도

6·3 지방선거 당일 중앙선거관리위원회가 받은 투표자 수 수정 보고는 총 72건으로, 투표자 수가 6천명 이상 늘어나거나 12시간 뒤에 수정이 이뤄진 경우도 있는 것으로 드러났다.



수정 사유도 명확하게 기재되지 않아 '주먹구구식'으로 수정이 이뤄진 상황이다.

6.3 지방선거 '투표율 조작' 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부가 선관위에 대해 이틀째 압수수색을 진행하고 있다. 합수본이 압수수색을 진행한 곳은 중앙선관위와 강남구와 서초구, 송파구 선관위 등으로 혐의는 공전자기록위작과 공무집행 방해다. 사진은 지난 24일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 청사.

선관위의 '투표 통계 조작' 혐의를 수사하는 검경 합동수사본부도 이 같은 수정 내역을 확보하고 직원들이 기록을 남기지 않고 통계를 조작한 내역이 추가로 있는지 확인하고 있다.



27일 국민의힘 김은혜 의원실이 중앙선관위로부터 제출받은 '시간대별 투표수 수정보고 이력'에 따르면 지방선거 당일 중앙선관위는 전국 56개 구시군 선관위로부터 총 72건의 수정 보고를 받았다.



전국 구시군 선관위는 총 255개라 보고에 포함되지 않은 수정 내역이 추가로 나올 가능성도 있다.



지방선거 종합관리지침에 따르면 선거 관리시스템에 입력한 내용을 수정하려면 그 사유를 구체적으로 기재하고, 시도 위원회는 수정 사유를 확인한 뒤 수정을 허용해야 한다.



그러나 수정 보고 내역에는 '기재 누락으로 인한 정정', '투표자 수 변경' 등 구시군 위원회마다 수정 사유가 제각각으로 기재됐다.



수정 이력에 따르면 인천 검단구는 오후 4시 기준 투표자 수가 5만4천665명이라고 최초 보고했지만, 이후 6만1천276명으로 수정했다. 6천명 이상 늘어난 규모다.

제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 지난 6월 2일 오후 인천 남동구 남동체육관에 마련된 개표소에서 선관위 관계자들이 투표지분류기 모의시험 등 개표 준비 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스

선관위는 수정요청 사유를 '투표소별 최종 보고 후 집계 및 저장하였으나 총 선거일투표수가 상이함'이라고 기재했다.



경남 사천에서도 낮 12시 1만5천634명이던 투표자 수가 1만9천631명으로 수정됐고, 강원 고성군에선 오전 11시 4천392명이던 투표자 수가 5천639명으로 늘었다.



경기 안산시 단원구 백운동 제1투표소는 41명을 410명으로 오기재했고, 전남 해남군 계곡면에선 투표자 수 84명을 284명으로 오입력했다가 수정했다.



투표자 수정이 즉시 이뤄지지 않은 곳도 있었다.



경기 군포시에선 오전 7시 투표자 수 오류가 오후 7시에 수정됐고, 충북 진천군은 오후 6시 투표자 수가 오후 9시에 바뀌었다. 투표가 종료된 시점이다.



수정이 여러 차례 된 경우도 있었다. 경북 경주 용강동 제1투표소에서는 투표자 수를 2천162명에서 2천161명으로 1명 줄였다가, 다시 2천162명으로 복구시키기도 했다.



충북 청주시 상당구와 충남 홍성군은 오후 4시와 5시 투표자 수가 동일하게 입력돼 수정했다.

경기 과천시 중앙선거관리위원회 과천청사 모습. 연합뉴스

중앙선관위가 제공하는 시간대별 투표율은 투표소 현장에서 투표관리관이 전화로 읍·면·동 위원회에 투표자 수를 보고하고, 읍·면·동 위원회가 선거 관리시스템으로 구·시·군 위원회에 보고하는 구조다.



이후 구·시·군 위원회는 투개표 보고시스템을 통해 시도위원회와 중앙선관위에 투표자 수를 전달한다.



합수본은 선관위 직원들이 이런 경로를 통해 보고된 투표자 수에 오류가 발생하자, 정상적인 보고 절차를 거쳐 수정하지 않고 투표자 수를 분산 입력하는 방식으로 투표율을 조작한 것으로 보고 있다.



현재 김포를 비롯한 경기권 2곳과 충청권에서 투표 조작 정황이 드러났고, 다른 지역에서도 추가로 의심 사례가 있는지 확인하고 있다.



김은혜 의원은 "가장 기초적이고 정확해야 할 투표율이 주먹구구식으로 파악되고 수정된 것"이라며 "해이한 선거관리가 어디까지 번져 있었을지 쉽게 가늠하기 어렵다. 특검이 성역 없이 강도높게 진행되어야 하는 이유"라고 강조했다.

<연합>

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