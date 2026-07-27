[이코노 브리핑] 국민銀·JP모건 기업결제 서비스 출시 외

국민銀·JP모건 기업결제 서비스 출시

KB국민은행은 JP모건 키넥시스의 블록체인 기반 결제 네트워크를 활용한 수출입 기업결제 서비스를 다음 달 출시한다고 26일 밝혔다. 이번 서비스는 양사가 체결한 ‘국경 간 결제 혁신을 위한 블록체인 송금서비스 업무협약’을 바탕으로 추진된다. 국내 금융회사가 JP모건 키넥시스의 블록체인 기반 결제 네트워크를 수출입 기업의 결제 서비스에 활용하는 것은 처음이다. 이 시스템은 24시간 연중무휴 실시간에 가까운 국제결제와 자금이체를 자동화할 수 있는 기능을 제공한다.

우리銀 “AI 에이전트 도입 영업 강화”

우리은행은 지난 24일 서울 중구 회현동 본점에서 ‘2026년 하반기 경영전략회의’를 개최했다고 26일 밝혔다. 지점장급 이상 임직원 410여명이 참석한 회의에서 정진완(사진) 은행장은 “상반기에 고객 기반 확대 및 자산 리밸런싱으로 자본 경쟁력을 강화했으니 하반기에 이를 수익으로 연결해야 한다”고 강조했다. 하반기에는 데이터 기반 영업 체계를 구축하고 이를 위한 인공지능(AI) 에이전트도 도입할 계획이다.

RIA, 매도결제완료 기준 양도세 공제

국내주식 복귀계좌(RIA)에서 해외주식을 매도하는 경우 매도 주문체결일이 아닌 매도결제 완료일을 기준으로 양도소득 공제율이 결정돼 투자자 유의가 요구된다. 26일 금융감독원에 따르면 RIA 계좌의 해외주식 양도소득 공제율은 매도 시점에 따라 이달 말 80%, 12월 말 50%가 적용된다.

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