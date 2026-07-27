[경제 단신] LG 인스타뷰 냉장고 500만대 판매↑ 외

LG 인스타뷰 냉장고 500만대 판매↑

LG전자는 26일 LG 인스타뷰 냉장고(사진)의 글로벌 누적 판매량이 530만대를 기록했다고 밝혔다. 인스타뷰는 특수 코팅 유리로 마감된 냉장고 문을 ‘똑똑’ 두 번 두드리면 내부 조명이 켜져 문을 열지 않고도 식재료를 확인할 수 있는 기능이다. 국내에서는 ‘노크온’이란 이름으로 판매 중이다. 지역별로는 북미 시장이 전체 판매량의 30%를 차지하며 가장 판매 비중이 높았고, 유럽 시장이 20%로 뒤를 이었다.

도쿄 ‘더현대’ 매출 30% 초과 달성

현대백화점은 더현대 글로벌의 첫 플래그십 매장 ‘더현대’(사진)가 들어선 일본 도쿄 복합쇼핑몰 ‘도큐 플라자 오모카도’의 20·30세대 방문객이 더현대 개점 이전보다 5배 이상 증가했다고 26일 밝혔다. 더현대 매장의 매출은 개점 전에 세운 목표치보다 30% 이상 초과해 달성했다. 현대백화점은 더현대 흥행을 발판 삼아 더현대 글로벌의 아시아 시장 확장에 속도를 낼 구상이다.

풀무원, 상반기 미국 김치 매출 12% 증가

풀무원이 미국 시장에서 독자적인 ‘한국산 김치’ 전략을 앞세워 김치 사업 성장세를 확대하고 있다. 풀무원은 올해 상반기 미국법인의 김치(사진) 매출이 전년 대비 12.3% 증가했다고 26일 밝혔다. 지난 1월 미국 정부가 발표한 식단 지침에 김치가 언급되는 등 우호적인 시장 환경과 현지 소비자들의 호응이 맞물린 결과라는 설명이다. 회사는 김치 사업을 단순한 식품 판매가 아닌 한국 식문화를 알리는 ‘한국식 문화 사업’으로 육성한다는 전략 아래 미국 시장 공략을 강화하고 있다.

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