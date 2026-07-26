[재테크 특집] 형제·자매까지 가족 할인… 응급실 특약도 신설

급변하는 금융 환경… 전략적 자산관리 중요성 ‘업’ 최근 주식시장이 크게 요동치면서 개인의 전략적 자산관리가 그 어느 때보다 중요해지고 있다. 고도화된 금융 서비스와 상품을 효과적으로 활용하는 개인의 재테크 지혜가 필요하다. 금융권에선 고객들의 투자 수요에 발맞춰 글로벌 인공지능(AI) 컴퓨팅 상장지수펀드(ETF) 등 경쟁력 있는 새로운 금융 상품 출시와 함께 고객 맞춤형 서비스 강화에 박차를 가하고 있다. 로보어드바이저(RA) 서비스 도입과 연금 고객관리 고도화로 수익률 극대화에 나서는 한편, 사모재간접 공모펀드를 통해 일반 투자자의 참여 기회 확대에 나섰다. 보험사들은 가족 혜택을 넓히고 암 환자의 보장 공백을 메우는 등 고객 맞춤 상품을 내놓았고, 카드사들도 다양한 특화 상품을 선보이며 고객 수요에 대응하고 있다.

삼성생명은 가족이 함께 가입할 경우 보험료 할인 혜택을 제공하는 ‘삼성 가족대표 건강보험(무배당, 무해약환급금형)’을 출시한다고 26일 밝혔다.



‘삼성 가족대표 건강보험’은 가족이 함께 가입하고 일정 요건을 충족하면 보험료 할인 혜택을 제공하는 삼성생명의 대표 건강보험 상품이다. 기존 배우자 및 직계존비속 중심이었던 할인 적용 대상을 형제·자매까지 확대했다. 또한 가족 구성원 중 한 명이 중대질병으로 보험료 납입면제 대상이 될 경우 다른 가족 계약의 보험료 할인율이 기존 5%에서 최대 10%까지 확대된다. 이와 함께 응급실 내원, 독감, 깁스 등 생활밀착형 보장을 담은 특약 6종을 신설해 가족 구성원 중 1인이 별도 심사 및 고지 없이 한 계약으로 보장받을 수 있도록 했다.

가족이 함께 가입하면 보험료 할인 혜택을 제공하는 ‘삼성 가족대표 건강보험(무배당, 무해약환급금형)’을 출시한 삼성생명. 기존 배우자 및 직계존비속 중심이었던 할인 적용 대상을 형제·자매까지 확대했다. 삼성생명 제공

이 상품은 암 및 순환계질환 치료에 필요한 핵심 보장을 강화하고 고령화에 따른 보장 공백을 보완할 수 있도록 했다.



먼저 암 보장 영역에서는 상급종합병원과 국립암센터 등에서 비급여 수술·항암약물치료·방사선치료를 받을 경우 암 진단일로부터 10년간 보장하는 ‘프리미엄클래스Ⅱ 암주요치료보장(상급종합병원플러스)특약’을 신설했다. 암 환자의 치료비용이 초기에 집중된 점을 고려해 3년 이내 치료 시 가입금액의 3배, 5년 이내 치료 시 가입금액의 2배, 그 이후는 가입금액을 지급하는 ‘초기집중보장형 프리미엄클래스Ⅱ 암주요치료보장(상급종합병원플러스)특약’도 개발했다.



아울러 70세 또는 80세 시점 이후 보장 공백이 발생하는 고객을 위해 암, 뇌혈관질환, 허혈심장질환 등 주요 질병의 진단·치료·입원 보장을 담은 ‘7080+ 특약’ 16종도 마련했다.



최근 응급의료 이용 과정에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대비할 수 있도록 응급실 재이송 내원까지 보장하는 ‘응급실내원(재이송내원 포함)특약’을 업계 최초로 신설한 점도 차별점이다. 재활치료 수요 증가에 맞춰 ‘회복기재활환자입원(재활의료기관)특약’도 탑재해 보장 범위를 확대했다.



이 밖에도 암 진단 고객과 가족을 위한 현물 제공형 특약 2종을 제공한다. ‘암 진단 후 암 스크리닝 검진 지원 특약’, ‘특정 유방암 진단후 예후·예측 검사 지원 특약(온코타입DX검사)’ 등 단순 현금 형태의 보험금이 아닌 검진 예약권 및 검사 제공을 통해 보장의 영역을 넓혔다. 온코타입DX는 유방암 환자의 유전자를 분석해 향후 재발 위험도를 예측하고, 보조 항암화학요법의 시행 여부를 결정하는 데 도움을 주는 유전자 검사법이다.



삼성생명 관계자는 “‘가족 상품은 삼성생명’이라는 전략에 발맞춰 가족 테마를 확대하고, 가족이 안심하고 함께 가입할 수 있는 상품을 출시했다”며 “앞으로도 고객과 가족의 보장 수요를 반영할 수 있는 상품 개발을 위해 노력하겠다”고 말했다.

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