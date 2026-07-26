[재테크 특집] 보험 모집 투명성 강화… KGA에셋과 MOU

급변하는 금융 환경… 전략적 자산관리 중요성 ‘업’ 최근 주식시장이 크게 요동치면서 개인의 전략적 자산관리가 그 어느 때보다 중요해지고 있다. 고도화된 금융 서비스와 상품을 효과적으로 활용하는 개인의 재테크 지혜가 필요하다. 금융권에선 고객들의 투자 수요에 발맞춰 글로벌 인공지능(AI) 컴퓨팅 상장지수펀드(ETF) 등 경쟁력 있는 새로운 금융 상품 출시와 함께 고객 맞춤형 서비스 강화에 박차를 가하고 있다. 로보어드바이저(RA) 서비스 도입과 연금 고객관리 고도화로 수익률 극대화에 나서는 한편, 사모재간접 공모펀드를 통해 일반 투자자의 참여 기회 확대에 나섰다. 보험사들은 가족 혜택을 넓히고 암 환자의 보장 공백을 메우는 등 고객 맞춤 상품을 내놓았고, 카드사들도 다양한 특화 상품을 선보이며 고객 수요에 대응하고 있다.

삼성화재는 최근 법인보험대리점(GA) KGA에셋과 ‘금융소비자 보호 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 26일 밝혔다.



이번 협약은 보험 모집 과정의 투명성을 강화하고 건전한 영업 문화 정착을 위해 마련됐다. 2009년 설립된 KGA에셋은 지난해 기준 9213명의 설계사가 활동 중인 대형 법인보험대리점이다.

삼성화재와 법인보험대리점(GA) KGA에셋이 ‘금융소비자 보호 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결한 후 관계자들이 박수를 치고 있다. 삼성화재 제공

지난달 26일 열린 협약식에는 원동주 삼성화재 마켓리딩본부 부사장과 손행주 KGA에셋 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석해 금융소비자 보호 강화를 위한 협력 방안을 논의했다. 양사는 이번 협약을 통해 △위?수탁 업무 관련 리스크 예방을 위한 내부통제 강화 및 자율점검 △금융소비자 보호를 위한 민원 예방 및 처리 △개인정보보호 및 관리 체계 고도화 등을 함께 추진하기로 했다. 이와 함께 양사는 금융소비자 보호를 위해 추가로 필요한 과제에 대해서도 지속적으로 협력해 나갈 계획이다.



삼성화재 관계자는 “보험사와 GA 간 긴밀한 협력을 바탕으로 금융소비자 보호 체계를 지속적으로 강화해 나갈 필요가 있다”며 “앞으로도 GA업계와 건전한 보험 영업환경 조성에 노력하겠다”고 말했다.



삼성화재는 올해 소비자 보호 중심의 거버넌스 구축을 위해 주요 법인보험대리점과 협력을 확대하고, 이를 기반으로 사전 예방 중심의 내부통제 체계 고도화 및 책임경영을 강화할 방침이다.

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