[부동산 특집] 평택 남부 귀한 신축… 사통팔달 교통망 우수

하반기 수도권·충청권 알짜단지 잡아라 올 하반기 수도권과 충청권 주요 지역에서 대단지 아파트 공급이 이어진다. 역세권과 공원, 광역교통망을 갖춘 신규 분양 단지부터 계약 조건을 낮추고 즉시 입주할 수 있는 단지까지 다양한 주택이 실수요자들의 관심을 모으고 있다. 교통과 생활 인프라, 특화설계 등을 갖춘 주요 단지들을 살펴봤다.

쌍용건설이 경기 평택시 팽성읍 송화리 일원에 ‘더 플래티넘 파인애비뉴’(사진)를 분양하고 있다. 단지는 지하 2층~지상 최고 15층, 21개 동, 전용면적 74~115㎡, 총 1048가구다. 타입별로 △74㎡ 247가구 △84㎡ 625가구 △115㎡ 176가구다.

평택 남부권에서 약 7년 만에 공급되는 신축 브랜드 대단지로, 평택 송화지구 도시개발사업 구역에 위치한다. 평택 도시재생 뉴딜사업도 추진되고 있고, 인근에 캠프 험프리스가 있다.

단지 주변에 안정순환로와 팽성송화로를 이용할 수 있으며, 평택역과 평택지제역 접근이 가능하다. 평택지제역에서는 수서고속철도(SRT)를 이용할 수 있고, 수원발 KTX 직결사업과 수도권광역급행철도(GTX)-A·C 노선 연장도 추진되고 있다. 전 세대에 4베이 판상형 설계를 적용했다. 피트니스클럽, 스크린골프, 스터디룸 등 커뮤니티 시설도 마련된다. 견본주택은 평택시 소사동에 있다.

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