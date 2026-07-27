[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 27일 (월요일) 63년생 대안 없이 일을 하면 꼬이니 조심

96년생: 야간에 운전하는 자는 차 조심하자. 84년생: 시간절약과 노력하고 개발하는 데 써라. 72년생: 자신을 지탱해주는 길은 노력밖에는 없다. 60년생: 의미 없이 흘러간 과거를 탓해봐야 소용이 없다. 48년생: 진정 소중한 것이 무엇인지 깨닫는 시기. 36년생: 보이지 않는 것은 직접 확인해보는 것이 좋겠다.

97년생: 책임을 다하지 못하면 대가를 치르는 법. 85년생: 남의 일도 내 일처럼 열심히 하라. 73년생: 남에게 하는 충고가 자신을 위한 길임을 인식하라. 61년생: 돈이 없는 경우 불안감이 밀려오게 마련이다. 49년생: 이해득실을 계산할 수 있는 사람이 현명하다. 37년생: 고집이 세면 아집이 되니 양보할 건 양보하라.

98년생: 믿는 도끼에 발등 찍힐 수 있다. 86년생: 과거의 쓰라린 기억은 지워라. 74년생: 충동적인 행동을 하는 경향을 조심하라. 62년생: 가족 간에 정이 새록새록 피어난다. 50년생: 사업자는 인력관리에 심혈을 기울여라. 38년생: 무리한 행동인줄 알면서 행하면 돌이키기 힘들다.

99년생: 후각을 사용하는 것이 효과적이다. 87년생: 시간의 흐름을 모를 정도로 바쁘다. 75년생: 직선적인 말은 피하고 상대방을 먼저 배려하라. 63년생: 구체적인 대안없이 일을 하면 꼬이는 법. 51년생: 사사로운 마찰로 여러 사람이 피곤해질 수 있다. 39년생: 작지만 분실사고가 일어날 가능성이 다분하다.

00년생: 흘러간 물은 다시 돌아오지 않는다. 88년생: 어떤 일에도 쉽게 동요 마라. 76년생: 가족이나 다른 사람들과 함께 생각해야 좋다. 64년생: 들어갈 돈은 많은데 생기는 돈은 없다. 52년생: 지출을 막지 않으면 크게 후회하게 된다. 40년생: 투명 인간이 된것 같은 공허함이 있다. 28년생: 성내지 않는 사람은 없지만 참는 것이 이롭다.

01년생: 심신은 믿음과 신심으로 극복하라. 89년생: 생각보다 부대비용이 많이 든다. 77년생: 자신을 이해해주길 바란다면 준비를 해라. 65년생: 활동 반경이 넓어진 만큼 책임 또한 가중된다. 53년생: 스스로를 보잘것없다고 생각하면 왜소해 보인다. 41년생: 의외로 강한 반발에 부딪히니 쉽지는 않을 듯하다. 29년생: 개혁성향이 강하게 나오는 날이다.

02년생: 치고 들어오는 자 늘어나니 자리가 불안정하다. 90년생: 무엇을 하는지 심신이 바쁜 날. 78년생: 목표가 의미 있는 것이라면 적극 추진하라. 66년생: 소극적으로 행동하면 아무 것도 이룰 수가 없다. 54년생: 말하기 전에 한번 더 생각하라. 42년생: 문제가 있었던 사람에게 먼저 사과하라. 30년생: 위기를 기회로 반전시킬 수 있는 전략을 준비해라.

03년생: 자로 재듯 정확하게 할 수는 없다. 91년생: 환경변화에 빠른 적응력이 필요. 79년생: 상호간에 도움이 된다면 이상적인 만남이다. 67년생: 윗사람의 실수는 표현을 완곡히 해야 좋다. 55년생: 많은 의견을 수렴하며 마음을 열고 귀를 열면 길하다. 43년생: 방치한다고 해결 안된다면 당차게 대응하라. 31년생: 당사자가 아니면서 나서지 마라.

03년생: 도로 보행에 신경 써라. 92년생: 사소한 정보도 선택해서 취하라. 80년생: 젊다고 함부로 나선다면 낭패당한다. 68년생: 희노애락을 부부간에 함께 하는 것은 당연하다. 56년생: 약간의 고초는 자기 혼자 감수해야 할 몫이다. 44년생: 조화를 이루지 못하면 귀한 것도 가치가 떨어진다. 32년생: 새로운 마음으로 출발하는 것이 바람직하다.

05년생: 의견이 잘 맞지 않는 사람과 동행하지 마라. 93년생: 덕을 쌓는다는 마음으로 임하라. 81년생: 입에 쓴 약이 보약이니 인내심을 보여라. 69년생: 마음에 들어도 내 것이 아니면 탐내지 마라. 57년생: 내가 취하기에는 벅차고 남 주기엔 아깝다. 45년생: 어지럽게 늘어놓은 모습을 목격해도 못 본 척하라. 33년생: 사소한 문제로 이웃과 감정상한다.

06년생: 차별하는 발언과 행동은 삼가라. 94년생: 요행을 바라는 행동은 어리석다. 82년생: 작은 것도 꾸준히 해나가야 소중한 것을 얻는다. 70년생: 새로 시작한다면 안정적인 업종을 선택하라. 58년생: 손에 쥐고 있는 것의 가치를 잘 생각하라. 46년생: 피곤하더라도 사소한 것을 잘 챙기면 복이 따른다. 34년생: 어지간한 일에는 반응하지 말자.

95년생: 내가 반듯하면 나쁜 기류는 피해간다. 83년생: 두드리면 열리니 욕심내지 말고 조금씩만 취하라. 71년생: 타인의 간섭이 발전에 장애가 될 수 있다. 59년생: 싫다고 거절하지 말고 좋다고 덥석 잡지 마라. 47년생: 상하관계가 복잡해지면 집안이 문란해진다. 35년생: 자세에 따라 하루 운세가 달라진다.

백운철학원

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