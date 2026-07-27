커피빈, ‘엄마는 훌륭하다’ 프로모션 진행

커피빈코리아(이하 커피빈)가 창립 25주년을 기념해 오는 8월 3일부터 8월 16일까지 ‘엄마는 훌륭하다’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 창립 25주년을 맞아 고객 대상 혜택을 제공하는 릴레이 프로모션의 세 번째 행사다.

커피빈은 초등학교 6학년 이하 자녀를 둔 엄마(임산부 포함)를 대상으로, 늘 가족을 위해 누구보다 바쁜 하루를 살아가는 엄마들에게 감사와 응원의 마음을 전하고, 커피 한 잔과 함께 자신만의 여유를 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다고 전했다.

프로모션 기간 동안 대상 고객은 ‘엄마의 한 잔’ 프로모션 음료 3종을 정상가 대비 약 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 대상 음료는 아메리카노(R), 더블 브레베 라떼(R), 후레쉬 망고 IB(R)로 커피, 라떼, 과일 음료로 구성됐다.

혜택은 매장 주문, 키오스크, 퍼플오더에서 적용되며, 1인당 구매 수량 제한은 없다는 설명이다. 대상 음료는 지정된 사이즈로 제공되며, 아메리카노와 더블 브레베 라떼는 HOT 또는 ICED 중 선택할 수 있다.

커피빈 관계자는 “창립 25주년을 맞아 고객에게 혜택을 제공하는 릴레이 프로모션을 진행하고 있다”며 “‘엄마는 훌륭하다’ 프로모션을 통해 대상 고객들이 음료 할인 혜택을 이용할 수 있기를 바란다”고 말했다.

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