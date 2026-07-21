고준희 "마지막 키스는 어제" 폭탄 발언

SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’ 화면 캡처

배우 고준희가 거침없는 입담으로 시청자들의 관심을 끌었다.

지난 20일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’(이하 ‘아근진’) 말미에는 다음 주 방송 예고편이 공개됐다. 이날 예고편에는 강남, 고준희, 김민수가 출연해 솔직한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

특히 고준희의 예상 밖 발언이 시선을 사로잡았다. 고준희는 “결혼 말고는 다 한 것 같다”고 말한 뒤 “마지막 키스는 어제였다”고 밝혀 출연진들을 놀라게 했다.

이어 김민수는 고준희와 함께했던 촬영 당시를 언급했다. 그는 “같이 촬영하는데 갑자기 누나가 진짜 뽀뽀를 했다”고 말해 두 사람 사이에 있었던 에피소드에 궁금증을 더했다.

고준희 역시 당시 상황을 떠올리며 “촬영하면서 몸을 만졌는데 의외로 딱딱하더라”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이를 들은 탁재훈은 두 사람의 관계를 의식한 듯 “민수가 사귀자고 하면 사귈 수 있냐”고 물었다. 이에 고준희는 “그런 이야기 안 하더라”고 재치 있게 답하며 묘한 분위기를 이어갔다.

한편 이날 예고편에서는 강남이 아내 이상화와의 현실 부부 에피소드도 공개해 웃음을 안겼다. 강남은 부부 사이에서 있었던 일화를 유쾌하게 풀어내며 특유의 입담을 뽐냈다.

고준희와 김민수의 솔직한 이야기는 SBS ‘아니 근데 진짜!’ 본방송에서 공개될 예정이다.

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