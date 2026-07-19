대구시, 민생안정∙미래산업 육성 위해 ‘추경 예산’ 편성 착수…8월 말 제출

대구시가 경기침체 극복과 미래 성장동력 확보를 위한 대규모 추가경정예산 편성 작업에 본격 착수했다.

19일 대구시에 따르면 시는 소상공인 지원, 미래산업 육성, 복지 등 긴급한 지역 현안에 대응하기 위해 추경 예산안을 마련 중이며, 다음달 말 시의회에 제출할 계획이다.

대구시청 동인청사 전경

이번 추경은 장기화된 경기침체와 소비 위축으로 생계에 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업을 지원해 지역경제의 활력을 회복하는 데 초점을 맞췄다. 동시에 인공지능(AI), 로봇, 미래모빌리티 등 대구의 미래 먹거리 산업을 선제적으로 육성하는 데 재원을 집중 투입한다. 민선 9기 공약사업의 경우 시민들이 삶의 변화를 체감할 수 있고 즉시 실행 가능한 사업을 중심으로 편성된다.

시는 현재의 재정 여건과 투자 우선순위를 꼼꼼히 따져 단계적으로 사업을 추진할 방침이다. 아울러 지역의 장기적 성장 기반을 다지기 위해 도로 건설 등 사회간접자본(SOC) 사업과 미래산업 육성 관련 예산도 이번 추경에 선제적으로 반영한다. 특히 시는 '미래를 여는 경제 대개조'의 재정적 기반을 다지는 데 주력할 계획이다.

AI 혁신과 첨단기술을 중심으로 산업구조를 미래형으로 대전환하고, 기존 주력산업의 고부가가치화를 이끌어내 지속 가능한 성장 기반을 조기에 구축하겠다는 구상이다. 이번 추경의 핵심 집중투자 분야는 △민생안정 △미래 성장동력 확보 △안전∙복지 △일상을 바꾸는 공간 대전환 등 4대 영역이다.

대구시청 산격청사 전경

이 중 민생안정 분야에서는 골목상권 활성화, 소상공인 경영안정 자금 지원, 청년 고용 확대 및 정주 여건 개선, 중소기업 마케팅 지원 등을 촘촘히 추진해 침체된 바닥 경기 구하기에 총력을 기울인다. 미래 성장동력 확보를 위해서는 AI 혁신 생태계 조성을 바탕으로 로봇∙미래모빌리티∙바이오 등 신산업을 집중 육성한다. 이와 함께 전통 주력산업의 AI 전환을 촉진하고, 국내외 기업 유치 및 맞춤형 인재 양성 지원에 재정력을 집중할 계획이다.

시민 안전과 복지 분야에도 전방위적 지원이 이뤄진다. 선제적 재난대응 체계를 구축하고 공공∙필수의료 인프라를 확충하는 한편, 노후 기반시설을 전면 정비한다. 저출생∙고령화에 대응해 아동부터 어르신까지 생애주기별 맞춤형 돌봄을 확대하고 취약계층 지원을 강화해 촘촘한 사회안전망을 다질 방침이다.

시민 일상을 바꾸는 공간 대전환 사업도 속도를 낸다. 도시철도 및 광역 교통망을 확충하고, 하천 개발과 공원 조성을 통해 도심 속 휴식 공간을 늘린다. 생활 인프라 확충과 주거환경 개선 투자를 통해 보다 편리하고 편안한 도심 환경을 구축할 예정이다.

시는 이번 추경 재원을 마련하기 위해 순세계잉여금과 보조금 반환금 등 가용 재원을 최대한 끌어모으기로 했다. 이와 함께 성과가 미진하거나 불필요한 사업에 대한 강도 높은 구조조정을 단행하고, 부족한 재원은 지방채를 발행해 조달할 계획이다.

추경호 대구시장은 “민생을 회복하고 미래 성장동력을 확충하는 데 재정을 집중적으로 투입해 시민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

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