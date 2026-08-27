법전·도면·약사 가운 버렸다…박성웅·남궁민·주현미가 증명한 반전 이력의 힘

대중은 스타들의 강렬한 눈빛과 화려한 무대 매너만을 기억한다. 그러나 박성웅과 남궁민, 주현미의 이름 앞에는 우리가 미처 몰랐던 엘리트 전공자라는 반전의 이력이 붙어 있다. 법전을 파고들고 기계 도면을 그리며 약사 가운을 입던 이들이 왜 차가운 조명 아래 예인의 길을 선택했을까. 단순히 무대가 좋아서라는 설명으로는 부족하다. 탄탄한 엘리트의 길을 스스로 거부한 이들의 결정은 주도면밀하게 계산된 지적인 결단이었다. 오늘날 우리가 목격하는 그들의 성취는 대학 시절 전공을 통해 다져진 논리와 설계, 절제의 힘이 삶의 기초가 된 결과다.

조명을 끄고 스스로의 서사를 설계한 이들이 증명한 것. 매니지먼트 런 제공·남궁민 SNS·세계일보 자료사진

박성웅의 이력은 영화 ‘신세계’ 등에서 보여준 거칠고 압도적인 악역 이미지와 대비될 때 더욱 선명해진다. 한국외국어대학교 법학과를 졸업한 그는 사법고시를 준비하던 엘리트 법학도였다. 연기를 시작한 이후 그는 악역을 맡을 때마다 본인만의 법학적 해석을 곁들이며 캐릭터의 깊이를 더했다. 거친 폭력이나 범죄를 저지르는 인물을 연기할 때조차 법조문을 해석하듯 캐릭터 행동의 근거와 인과관계를 논리적으로 따졌다. 인물이 왜 이 시점에 이러한 선택을 해야만 했는지 법리적 관점에서 동기를 파악하려는 그의 접근은 연기의 설득력을 높이는 무기가 되었다. 그에게 악역은 단순한 감정의 배설구가 아니라 치밀하게 계산된 논리의 전장이었으며, 법학이 준 날카로운 통찰력은 그가 연기하는 인물에 입체적인 생명력을 부여했다.

감정의 폭발이 아닌 논리와 수치의 산물, 독보적 디테일을 만드는 현장의 기록. OCN 제공·남궁민 SNS

연예계에서 독보적인 캐릭터 해석력을 보여주는 남궁민은 중앙대학교 기계공학과 출신이다. 대기업 연구원을 꿈꾸던 공학도였던 그는 본인의 연기를 단순히 감정의 분출로 보지 않는다. 남궁민에게 대본은 하나의 정교한 설계도이며, 캐릭터는 그 안에서 유기적으로 움직여야 하는 기계 부품과 같다. 실제로 그는 촬영장에 도착하기 전 캐릭터의 감정선을 시간대별, 상황별로 데이터화하여 철저하게 분석하는 루틴을 가졌다. 카메라 앵글과 자신의 위치를 수학적으로 계산하고, 상황에 따른 가장 정확한 표정값을 도출해내는 그의 방식은 기계공학적 사고의 산물이다. 대중이 그의 연기에서 느끼는 오차 없는 디테일은 감각에 의존한 결과가 아니라, 함수를 풀듯 인과관계를 수치화하여 접근한 집요함이 카메라 안에서 발현된 결과다.

40년 넘게 정상의 자리를 지켜온 가수 주현미는 중앙대학교 약학대학을 졸업하고 실제 약국을 운영했던 약사 출신이다. 가요계의 화려함 속에서도 약사라는 전문 직업인으로서 가졌던 절제된 루틴과 지적인 성실함은 그녀의 노래에 깊이를 더하는 뿌리가 되었다. 약학은 정해진 배합과 규정에 따라 철저하게 결과를 도출하는 학문이며, 주현미는 가창 역시 이와 다르지 않다고 믿었다. 호흡의 배분과 발성의 정밀함, 그리고 무대 위에서의 컨디션 조절까지 그녀는 약학을 공부하며 몸에 익혔던 체계적인 습관을 음악에 그대로 투영했다. 불확실한 연예계에서 오랜 세월 흔들림 없이 목소리를 유지할 수 있었던 비결은 타고난 재능이 아닌, 매일 아침 약국 문을 열며 다져진 빈틈없는 프로페셔널로서의 자기 관리 덕분이다.

빛나는 성공 뒤에 숨겨진 것은 성실하게 쌓아 올린 시간의 무게다. 세계일보 자료사진

그들에게 대학 시절의 전공은 버려진 과거가 아니다. 법학이 준 논리와 공학이 준 분석력, 그리고 약학이 준 세심한 절제력은 그들이 거친 정글 같은 연예계에서 무너지지 않고 버틸 수 있었던 강력한 토대였다. 대중은 흔히 스타들의 눈부신 현재만을 보고 그 성취를 재능이나 운으로 가볍게 평가하곤 한다. 하지만 우리가 주목해야 할 것은 조명이 꺼진 뒤 스스로의 삶을 지탱하기 위해 그들이 탄탄하게 쌓아 올린 시간의 무게다. 수십억원 이상의 자산보다 귀한 것은 스스로의 길을 개척하기 위해 투자했던 치열한 궤적과 일상에 임하는 결연한 태도다. 전공과 다른 길을 걷는 것은 인생의 이탈이 아니라, 배운 지식을 삶의 현장에 맞게 재설계하여 자신만의 영역을 구축하는 고도의 지혜임을 이들은 몸소 증명하고 있다.

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