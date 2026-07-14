서울 전역이 놀이터로 변신… 도서관·박물관서 ‘쿨케이션’

올해 여름방학에는 서울에서 ‘문화 피서’를 즐겨보면 어떨까. 서울시는 7~8월 방학 기간을 맞아 서울 전역에서 어린이·청소년·가족이 함께 참여할 수 있는 문화예술 프로그램과 정원여가 프로그램을 운영한다고 13일 밝혔다.



시에 따르면 이번 프로그램은 무더운 여름에도 쾌적하게 즐길 수 있는 실내 문화공간과 비교적 선선한 야간 시간대 프로그램, 자연과 함께하는 정원 체험을 중심으로 마련됐다.

먼저 매주 금요일 밤에는 서울의 주요 문화시설이 야간 문화공간으로 문을 연다. 서울시는 ‘문화로 야금야금’을 통해 서울역사박물관, 서울시립미술관, 한성백제박물관, 서울공예박물관, 서울도서관, 남산골한옥마을, 운현궁, 세종·충무공이야기 등 8개 문화시설을 매주 금요일 오후 6시부터 9시까지 개방하고 시설별 특색을 살린 야간 프로그램을 운영하고 있다.



서울의 도서관은 독서 쉼터가 된다. 서울도서관을 포함한 시내 223개 도서관에서 ‘도서관은 쿨하다: 끄고, 도서관으로(Off&Library)’ 캠페인이 운영된다. 참여 도서관에서는 여름방학 독서캠프, 특별 공연, 계절 큐레이션 전시, 작가 강연 등 1665개의 독서문화 프로그램이 운영된다. 특색 있는 독서문화 공간 ‘서울책보고’와 ‘서울아트책보고’에서는 여름 기획전과 북토크가 이어진다. 서울아트책보고에서는 8월 서울도서관 ‘힙독클럽’과 연계해 소설가 정용준, 음악평론가 배순탁, 소설가 은희경, 영화 전문기자 김혜리와 평론가 신형철이 참여하는 작가 북토크가 열린다.



어린이·청소년들을 위한 시립 박물관·미술관, 어린이박물관에서 여름방학 프로그램도 있다. 한성백제박물관의 서울백제어린이박물관에서는 매주 금요일 박물관 야외에서 피크닉 매트와 텐트를 대여해 자율 체험을 즐기는 ‘백제왕성 달빛캠프’와 이야기 선생님이 동화책을 읽어주는 ‘도란도란~ 이야기 시간여행’이 운영된다. 서울공예박물관은 어린이박물관 특별 워크숍 ‘마이 리틀 아티스트’를 운영한다. 서울역사박물관도 서울의 역사를 주제로 한 ‘모자쓰고 한양으로’ 등 다양한 여름방학 프로그램을 선보인다. 분관인 서울생활사박물관에서는 과거 방학 생활 문화를 체험하는 ‘엄마·아빠 어릴 적 탐구생활 체험기’가, 청계천박물관에서는 청계천 일대 시장의 역사를 알아보는 ‘청계천 시장에 가면’이 열린다.

전통·역사문화공간에서도 가족 단위로 즐길 수 있는 여름 프로그램이 마련된다. 남산골한옥마을은 이달 18일부터 다음달 8일까지 주말마다 ‘남산골 여름나기 여름다과’를 운영해 여름 제철 과일 파르페와 전통 음청류 만들기, 전통 매듭 풍경 제작 체험을 진행한다. 보신각에서는 8월 매주 토요일, 광복절을 제외한 4회 ‘나이트 보신각 타종행사’가 열린다.



가까운 도심 공원에서는 가족 단위 참여 프로그램이 운영된다. 서울숲, 남산공원 등 서울시 주요 공원 10곳에서는 야간 생태탐방, 물놀이, 수생식물 관찰, 전통 활쏘기 등 공원별 특성을 살린 여름 정원 여가 프로그램이 진행된다.



민수홍 시 문화본부장은 “무더운 여름에도 시민들이 서울 곳곳의 문화시설에서 시원하고 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

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