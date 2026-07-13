빈번해진 ‘열대야‘에 잠 못 드는 유럽… 밤 최저기온 급등해 역대 최고치 속출

‘기록적인 폭염’을 겪고 있는 유럽 각지에서 최근 밤 최저기온도 급등해 역대 최고치를 기록하는 곳들이 늘고 있다는 분석이 나왔다.

11일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 기후변화 연구단체인 버클리어스가 지난달 19∼30일 기상 기록을 분석한 결과, 유럽 최소 15개국의 수백개에 달하는 지역 기상관측소에서 밤 최저기온이 역대 가장 높은 수준을 기록했다. 6월 밤 최저기온이 역대 최고치를 찍은 곳도 25개국에 달했다.

‘기록적인 폭염’을 겪고 있는 유럽 각지에서 최근 밤 최저기온도 급등해 역대 최고치를 기록하는 곳들이 늘고 있다는 분석이 나왔다. 사진은 프랑스 에펠탑. EPA연합뉴스

프랑스와 영국, 독일의 경우 분석 대상이 된 기상관측소의 절반 이상에서 6월 밤 최저기온이 역대 가장 높은 수준을 나타냈다. 지난달 27일 독일 역대 ‘최고 최저기온’을 경신한 독일 드레스덴 동쪽 쿱슈츠의 최저기온은 29.4도에 달했다.

독일 피르마젠스에서는 기존 6월 최고 최저기온 기록보다 4.9도, 프랑스 생파르조에서는 5.3도, 영국 캠본에서는 4.2도 각각 높아졌다.

마크 매카시 영국기상청 과학관은 유럽 대륙 상당 부분에서는 역사적으로 열대야가 아주 드문 일이었는데 최근 점점 더 빈번해지고 있다고 짚으며 “기후 예측에 따르면 이런 현상은 계속될 것”이라고 전망했다. 밤 기온이 급격하게 오르는 현상은 아시아 등 다른 지역에서도 나타나고 있으나 유럽이 특히 심한 것으로 분석된다.

사진=EPA연합뉴스

FT가 유럽연합(EU)의 기후변화 감시기구인 코페르니쿠스 기후변화연구소(C3S)의 세계 인구 500대 도시의 데이터를 분석한 결과, 밤 기온 상승 폭이 가장 큰 도시는 남유럽과 동유럽에 집중됐다. 이탈리아 나폴리, 스페인 바르셀로나, 그리스 아테네는 1970년대 이후 해마다 약 하루꼴로 열대야가 늘어났다. 이탈리아 밀라노에서는 1970년대엔 열대야가 1년에 약 사흘이었던 반면 이제는 약 33일에 달하고, 그리스 아테네에서는 2024년 열대야가 100일 넘게 발생했다.

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