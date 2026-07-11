日, 재사용 로켓 실험체 이착륙 성공…11ｍ 상승 후 착륙

일본이 11일 재사용 로켓의 비행 시험에 성공했다고 교도통신 등이 보도했다.



일본 우주항공연구개발기구(JAXA)는 이날 아키타현 노시로시의 실험장에서 재사용 로켓 소형 실험체 'RV-X'의 비행 시험을 실시했다고 밝혔다.

교도통신 제공

RV-X는 지름 약 1.8ｍ, 길이 약 7.3ｍ로 상단이 연필처럼 뾰족한 원통 모양이다.



이 실험체는 발사된 뒤 11ｍ까지 상승했으며 이후 상공에서 잠시 정지한 후 16ｍ를 수평으로 이동한 뒤 하강, 착륙에 성공해 총 40초간의 비행을 마쳤다고 JAXA는 설명했다.



이날 실험으로 일본이 재사용 로켓 실용화에 한 걸음 더 다가갔다고 일본 언론은 평가했다.



로켓을 일회용으로 사용하지 않고 재사용하게 되면 인공위성 등을 우주로 수송하는 빈도를 늘리고 비용은 절감할 수 있다.



재사용형 로켓은 미국 테슬라의 최고경영자인 일론 머스크가 이끄는 우주기업 '스페이스X'가 처음 실용화했다.



로켓을 재사용하려면 기체를 특정 장소로 귀환시키기 위한 유도 및 연료 활용 기술 등이 요구된다. 착륙 장치를 기체에 장착해야 하므로 경량화 기술도 필요하다.



일본은 2030년께 재사용 로켓 1호기를 발사하는 것을 목표로 관련 기술을 개발해왔다.



작년 6월에는 일본 자동차 업체 혼다의 자회사 혼다기술연구소가 일본 민간 기업 최초로 재사용 로켓의 이착륙 시험에 성공한 바 있다.

<연합>

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