체감온도 38도면 사망위험 19%↑…첫 ‘폭염중대경보’ 발령에 비상

전국적으로 가마솥더위가 기승을 부리는 가운데, 12일 경북 경산과 포항에 올해 첫 ‘폭염중대경보’가 발령됐다. 기상청은 해당 지역의 일 최고 체감온도가 38도를 웃도는 극한 더위가 이어질 것으로 예상됨에 따라 시민들의 각별한 주의를 당부했다.

질병관리청에 따르면, 폭염중대경보 수준인 체감온도 38도에 도달할 경우 65세 이상 고령층의 전체 사망위험은 19%, 심혈관질환 사망위험은 14%까지 급증하는 것으로 나타났다. 65세 미만 연령층에서도 사망위험이 최대 7%까지 증가해 전 연령대에 걸친 건강 관리가 요구된다.

폭염 경보가 발효된 11일 대구 도심에서 시민들이 지열로 인한 아지랑이가 피어오르는 도로 위를 지나가고 있다. 연합뉴스

폭염은 열사병과 열탈진 등 온열질환뿐만 아니라 심뇌혈관질환 등 기존 기저질환을 악화시키는 주요 원인이다. 실제 ‘온열질환 응급실 감시체계’에 따르면 10일 기준 누적 온열질환자는 535명에 달하며, 벌써 2명의 추정 사망자가 발생했다.

질병청은 폭염중대경보 발령 지역에서는 논·밭 작업, 건설 현장 등 야외활동을 즉시 중단하고 무더운 시간대에는 외부 출입을 자제할 것을 강력히 권고했다. 또한 시원한 장소에서 충분한 수분을 섭취하고 취약계층인 어르신이나 임신부, 장애인 등의 안부를 수시로 확인하는 등 공동체 차원의 대응이 필요하다고 강조했다.

한편 이번 극한 더위는 경산의 분지 지형과 포항의 푄 현상, 그리고 한반도 상공을 덮친 티베트·북태평양 고기압의 영향이 복합적으로 작용하며 경북 남동부 지역에 집중되고 있다.

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