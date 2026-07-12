이준석 “피습 자작극은 국힘 공작” vs 주진우 “적반하장 물타기”

개혁신당 이준석 대표가 자당 소속이었던 정이한 전 부산시장 후보의 ‘피습 자작극’ 의혹과 관련해 국민의힘 측에 공작설을 제기하며 정면충돌했다.

지난 4월 29일 부산 북구 구포시장에서 개혁신당 이준석 대표와 정이한 당시 부산시장 후보가 언론 인터뷰를 하고 있다. 정 전 후보는 최근 ‘피습 자작극’ 혐의로 구속되어 여야 간 진실 공방이 벌어지고 있다. 뉴시

이준석 대표는 12일 SNS를 통해 “정이한은 원래 국민의힘에서 보좌진으로 일했던 사람”이라며, 이번 사건의 배후에 국민의힘 인사가 개입했을 가능성을 시사했다. 이 대표는 “적반하장을 용납할 생각이 없다”며 “모 후보 캠프에서 정 전 후보에게 이상한 제안을 했다면 끝장”이라고 경고했다. 또한 “개혁신당은 당 방침상 단일화를 금지했음에도 정 전 후보가 단일화에 나선 계기와 그 확신의 과정에 대해 이미 조각을 맞춰 알고 있다”며 사후 공작 의혹을 제기했다.

이에 국민의힘 주진우 의원은 즉각 반발했다. 주 의원은 “이 대표의 주장은 유권자를 기만하는 적반하장”이라며, “정이한의 표 갈라치기가 국민의힘에 도움 될 이유가 전혀 없다”고 일축했다. 이어 주 의원은 정 전 후보의 자백 이후에도 수사를 미룬 경찰을 향해 “선거 완주를 돕기 위해 의도적으로 구속 수사를 지연시킨 ‘정치 경찰’ 행태를 보였다”며 강력하게 비판했다.

현재 정 전 후보는 피습 자작극 혐의로 구속된 상태이며, 양측의 진실 공방이 격화되면서 선거 당시의 수사 지연 문제와 배후설을 둘러싼 논란은 더욱 커질 전망이다.

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