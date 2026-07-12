동해상서 해군 함정 승조원 1명 실종

동해 북방한계선(NLL) 인근 해상에서 경비 임무 중이던 해군 함정 승조원 1명이 12일 실종됐다.



해군은 이날 “동해 고성군 거진읍 동방 50여㎞ 해상에서 경비 임무 수행 중인 해군 함정 승조원(병사) 1명이 실종됐다”고 밝혔다. 실종된 병사는 일병이며 승선한 함정은 호위함으로 알려졌다. 내부 순찰을 맡았던 당직자가 이날 0시∼오전 2시 사이 함정실 내 통로에서 해당 병사를 본 것이 마지막 목격인 것으로 전해졌다. 이후 오전 8시 당직 근무에 해당 병사가 나오지 않으면서 실종 사실이 인지된 것으로 알려졌다.

2025년 11월 10일 동해상에서 실시한 '해군 함대급 해상 기동훈련'에서 함정들이 전술기동을 하고 있다. 사진은 기사 내용과 관계 없음. 사진=해군 제공

해군은 해경과 합동으로 함정 10여척과 항공기 여러 대를 투입해 실종자 수색에 나섰다.



인근에서 조업 중인 어선, 인근 상선 등에도 상황을 전파하고 협조를 구했다. 실종 사실은 북한도 수신이 가능한 국제상선공통망 등을 통해 북측에도 통지된 것으로 알려졌다.



안규백 국방부 장관은 관련 보고를 받은 뒤 신속하고 안전하게 실종자를 구조할 수 있도록 최선을 다하고, 해경 등 유관기관과도 적극적인 공조체계를 유지할 것을 지시했다.

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