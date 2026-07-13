[경제 단신] 기업 여름휴가 평균 3.8일… 8월 초 집중 외

기업 여름휴가 평균 3.8일… 8월 초 집중

올해 여름휴가를 실시하는 기업의 평균 휴가 일수는 3.8일로 집계됐다. 12일 한국경영자총협회가 전국 5인 이상 674개 기업을 대상으로 실시한 ‘2026년 하계휴가 실태 및 경기전망 조사’에 따르면 응답 기업의 88.6%는 올해 하계휴가를 실시할 계획이라고 답했다. 휴가 일수는 ‘3일’(45.8%)이 가장 많았고, ‘5일 이상’(35.5%), ‘4일’(10.6%), ‘2일 이하’(8.1%) 순이었다. 기업 규모별로 보면 300인 이상 기업은 ‘5일 이상’이 65.5%로 가장 높은 비중을 차지했고, 300인 미만 기업은 ‘3일’이 48.5%로 가장 많았다. 약 1주일 동안 집중적으로 쉬거나 2주간 교대 방식을 택한 기업들을 조사한 결과 휴가 기간은 8월 초순(67.5%), 7월 하순(23.8%), 8월 중순(4.1%) 순으로 많았다.

현대차그룹 ‘조수미 국제 콩쿠르’ 후원

현대자동차그룹은 지난 6∼11일(현지시간) 프랑스 루아르에서 열린 ‘제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르’(사진)를 공식 후원했다고 12일 밝혔다. 이 대회는 세계적인 소프라노 조수미가 신진 아티스트 발굴과 후학 양성을 위해 창설했다. 이번 콩쿠르는 18∼32세의 성악도를 대상으로 진행돼 전 세계 55개국에서 500여명의 지원자가 참가했다.

맥도날드 ‘모델 손흥민’ 국내 광고 시작

한국맥도날드가 12일 아르헨티나와 스위스의 월드컵 8강전 중계부터 손흥민 선수가 등장하는 TV 광고를 처음으로 송출했다. 13일부터는 전국 매장에서 FIFA 월드컵 세트에 ‘손흥민 컵’(사진)을 포함한다. 그동안 국내에서는 손흥민의 광고와 프로모션이 노출되지 않았다. 손흥민이 맥도날드의 경쟁 브랜드와 전속 모델 계약을 체결했기 때문이다.

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