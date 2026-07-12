올스타전 MVP 허인서 “생애 최고 생일선물”

“올스타에 뽑힌 것만 해도 영광인데, 미스터 올스타라니….”



한국 프로야구와 역사를 함께한 잠실구장에서 마지막으로 열린 KBO 올스타전의 주인공은 한화의 ‘안방마님’ 허인서였다. 올스타전이 열린 11일은 마침 허인서의 23번째 생일이었다. 허인서는 생애 최고의 생일을 자축하듯 최고의 활약을 펼쳤다.

한화의 허인서가 11일 서울 잠실구장에서 열린 2026 KBO 올스타전에서 MVP를 수상한 뒤 트로피에 입맞춤을 하며 기쁨을 만끽하고 있다. 연합뉴스

허인서는 이날 서울 잠실구장에서 열린 2026 KBO 올스타전에서 나눔 올스타(LG·한화·KIA·NC·키움)의 8번 타자 포수로 선발 출장해 5타수 4안타 1타점 1득점을 기록했다. 공수에서 맹활약한 허인서를 앞세운 나눔 올스타는 드림 올스타(SSG·삼성·kt·롯데·두산)를 10-2로 완파했다.



기자단 투표 결과 허인서는 총 26표 중 절반에 해당하는 13표를 휩쓸며 생애 첫 출전한 올스타전에서 MVP를 수상하는 영광을 안았다. 허인서의 팀 동료인 문현빈도 8회 3루타 포함 5타수 4안타 1타점 3득점으로 허인서를 능가하는 맹타를 휘둘렀으나 기자단의 표심은 10표에 그쳤다. 허인서는 2000만원의 상금과 안마 의자를 부상으로 받았다. 올해로 프로 5년차인 허인서의 연봉은 3600만원. 허인서는 연봉의 절반이 넘는 금액을 상금으로 번 셈이다.



허인서는 “미스터 올스타는 진짜 제 머릿속에는 없는 그림이었는데, 이렇게 받을 수 있어 더욱 기분이 좋다”라면서 “오늘이 제 생애 최고의 생일인 것 같다”고 소감을 밝혔다.



이날 허인서는 첫 네 타석에서 모두 안타를 몰아쳤다. 8회까지 4타수 3안타를 때려내며 MVP 경쟁을 펼치던 팀 동료인 문현빈이 3루타를 쳤고, 이어진 타석에 들어선 허인서는 범타로 물러나며 머리를 쥐어뜯었다. 허인서 스스로도 MVP는 물 건너갔다고 생각한 듯했다. 이에 대해 묻자 “현빈이랑 계속 안타 개수가 비슷하게 가서 더그아웃에서도 MVP에 대해 얘기를 나누고 있었다. 현빈이가 8회에 3루타를 치면서 ‘아, 진짜 쟤는 될 놈이다’ 싶었는데, 기자님들께서 제게 투표를 해주셔서 받을 수 있게 돼 기쁘다”고 설명했다.



이날 허인서는 지난해 메이저리그에서 포수 최초로 60홈런을 때려낸 칼 랄리(시애틀 매리너스)를 연상시키는 콧수염을 붙이고 등장했다. 한화 팬들이 허인서를 ‘허랄리’라고 부르는 데서 착안한 분장이었다. 허인서는 “메이저리그에서 홈런도 많이 치고, 수비도 좋은 포수라서 과분한 별명이긴 한데, 팬분들이 좋아해 주셔서 저도 기분이 좋다”고 설명했다.



상금은 어떻게 쓸 계획일까. 허인서는 “우선 부모님께 2000만원을 다 드리고, 부모님께서 제게 주고 싶은 만큼 달라고 할 생각”이라면서 “이번에 부모님의 마음을 한 번 확인해 보고 싶다”고 답했다.



2022년 프로에 입단한 허인서는 5년차 시즌인 올해 처음 풀타임 주전으로 나서고 있다. 전반기에 안정된 포수 수비와 더불어 타격에서도 타율 0.292 12홈런 45타점 OPS(출루율+장타율) 0.864로 빼어난 모습을 보여주고 있다. 올스타전 MVP 여세를 몰아 허인서는 후반기에도 더 높은 곳을 바라보겠노라 다짐했다. 그는 “오늘 보니 우리 한화 타자들의 타격감이 모두 좋아 보였다. 이 좋은 흐름을 이어가 후반기에 팀이 더 높은 무대로 올라갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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