정청래, ‘자기정치’ 비판에 “탈당·무소속 출마가 최악의 구태정치” 역공

더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 당권 주자들 간의 신경전이 최고조에 달하고 있다. 당권 경쟁자인 김민석 전 국무총리가 정청래 전 대표를 향해 ‘자기 정치의 폐해’를 연일 지적하자, 정 전 대표가 12일 강력하게 반격에 나섰다.

더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리(왼쪽)와 정청래 전 대표가 지난 10일 전주시에서 열린 민주당 상무위원회의에 나란히 참석하고 있다. 연합뉴스

정 전 대표는 이날 페이스북을 통해 “최악의 자기 정치는 선거 때 탈당해서 무소속 출마하거나 남의 당 후보를 돕는 구태정치”라고 규정하며, 과거 ‘후단협(후보단일화협의회) 사태’ 당시 정몽준 후보 캠프에 합류했던 김 전 총리를 간접적으로 겨냥했다. 그는 “나는 억울한 컷오프로 공천에서 탈락했어도 당의 승리를 위해 뛰었다”며 자신의 ‘선당후사’ 정신을 강조했다.

당권 경쟁의 또 다른 뇌관인 ‘선호투표제’를 둘러싼 갈등도 심화하고 있다. 정 전 대표는 최근 선호투표제 도입을 지지하는 친명계 인사들의 공세를 ‘다구리(몰매)’에 빗댄 만평을 공유하며 “잘 견뎌보겠다”고 토로했다.

이에 대해 송영길 의원은 정 전 대표를 향해 날 선 비판을 쏟아냈다. 송 의원은 “그때는 맞고 지금은 틀린 것인가. 바뀐 것은 당헌·당규인가 셈법인가”라며, 특정 후보의 유불리를 이유로 당의 절차를 멈춰 세우는 것은 당원 주권에 대한 부정이라고 지적했다.

민주당 지도부는 당권 주자 간의 갈등이 격화됨에 따라 이날 오후 비공개 최고위원회를 재소집해 선호투표제 도입 여부를 재논의할 예정이다.

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