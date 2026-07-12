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안철수 "한동훈 국힘 복당 반대…우리 당에 얼씬도 말라"

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한동훈은 별도 입장 없이 침묵…장외서 친한계-당권파 설전

국민의힘 안철수 의원은 12일 최근 법정에서 12·3 비상계엄 당시 증언을 한 것을 두고 자신과 공방을 이어가고 있는 무소속 한동훈 의원을 향해 "이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다. 복당을 단호히 반대한다"고 밝혔다.

안 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "계엄을 막은 건 결코 한 의원 혼자가 아닌데 왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 돼야 하느냐"면서 이같이 말했다.

국민의힘 안철수 의원이 12일 국회에서 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당 반대 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스
국민의힘 안철수 의원이 12일 국회에서 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당 반대 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

앞서 안 의원은 지난 8일 추경호 대구시장(계엄 당시 국민의힘 원내대표)의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에 증인으로 출석해 "국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당 대표로 안다"고 증언했고, 한 의원은 "거짓 선동"이라며 강력히 반박한 바 있다.

이에 대해 안 의원은 한 의원 및 친한계 의원들을 향해 "법정에서 사실을 증언한 자당 중진 의원을 공격하고, 조롱하고, 매도했다. 당내 동료를 적으로 규정하고 여론전에 몰두하는 건 개인에 대한 명예훼손이자 명백한 해당 행위"라고 비판했다.

이어 "한 의원이 당 밖에 있는데도 이 정도인데, 그가 복당하게 되면 어떻게 될 것인지 불 보듯 뻔하다"며 "당 전체는 계파 갈등과 소모적 내전에 빠질 것이며, 총선 승리는 엄두도 못 내는 파국의 상황으로 치달을 것"이라고 강조했다.

그는 당 윤리위에서 무소속인 한 의원 선거를 직·간접적으로 도왔던 일부 친한계 의원들의 징계안도 심사하는 것으로 알려진 것과 관련, "우리 당 공천된 후보가 있는 상태에서 우리 당 의원이 무소속 후보를 지원한 문제에 대해선 어느 정도 정리가 필요하겠다"고 밝혔다.

지방선거 이후 국민의힘 내에서 공개적으로 한 의원의 복당 반대 주장이 나온 건 이번이 처음이다.

한 의원은 이날 안 의원의 회견에 대해 별도 입장을 내지 않았지만, 장외에서는 당권파와 친한(친한동훈)계 간 거친 설전이 오갔다.

장동혁 대표가 임명한 주현철 외신대변인은 페이스북에 "안철수가 장 대표를 도와 한동훈의 비열한 공작 정치로부터 당과 나라를 구할 위대한 승부수를 던집니다"라고 썼다.

당권파로 분류되는 조광한 최고위원은 안 의원의 기자회견문을 SNS에 게재해 지지 의사를 밝혔다.

반면 한 의원과 가까운 박상수 전 대변인은 페이스북을 통해 "안 의원님, 주현철 외신대변인이 시켜서 오늘 기자회견을 하신 거냐"라고 꼬집었다.

친한계 신지호 전 의원은 안 의원이 취재진과 질의응답 과정에서 일부 답변을 정정한 것을 거론하며 "한동훈 제명이 법원 결정에 따른 것이라고 실컷 얘기하다 보좌진의 도움으로 겨우 정정하는 기억력으로 과연 진실 공방이 가능할까"라고 직격했다.

<연합>


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