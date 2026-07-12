석촌호수 수영·123층 스카이런…롯데물산, 아쿠아슬론 개최

롯데물산은 석촌호수를 헤엄치고 롯데월드타워 계단을 오르는 ‘2026 롯데 아쿠아슬론’이 1000여명이 참여한 가운데 성공적으로 치러졌다고 12일 밝혔다.

2022년 시작한 ‘롯데 아쿠아슬론’은 석촌호수 수영과 롯데월드타워 수직 마라톤 ‘스카이런’을 결합한 행사다. 이듬해부터는 대한철인3종협회가 승인·주관하는 대회로 자리매김했다.

참가자가 석촌호수에서 수영하고 있는 모습. 롯데물산 제공

참가자들은 석촌호수 동호를 두 바퀴, 1.5㎞를 헤엄치고 롯데월드타워 1층부터 123층까지 2917개 계단을 올랐다.

이 대회에 3년 연속 참석한 86명을 비롯해 남성 최고령 참가자 차인택(79)씨, 여성 최고령 참가자 김평순(68)씨, 부부와 자매 철인 등 다양한 참가자들이 도전장을 내밀었다.

대회 결과 남자부는 김완혁씨가 42분 59초(수영 19분 24초, 전환 구간 2분 20초, 스카이런 21분 16초) 기록으로, 여자부는 김태향씨가 46분 58초(수영 19분 53초, 전환 구간 2분 56초, 스카이런 24분 9초)의 기록으로 1위에 올랐다.

2024년 대회 우승 이후 올해 2번째로 우승한 김씨는 “석촌호수 바닥이 보일 정도로 깨끗하고 해외 그 어떤 곳과 비교해도 수질이 제일 좋았다”며 “60층에서 힘들었는데 기록을 단축하며 또 한 번 우승해서 너무 기쁘다”고 말했다.

롯데는 석촌호수 수질개선 사업을 꾸준히 벌여 왔다. 석촌호수 투명도는 2ｍ 이상을 유지하고 있다. 수질환경기준 대부분 항목에서 1등급 판정을, 대한철인3종협회가 6월 진행한 대장균·탁도 검사에서도 합격점을 받았다.

롯데는 롯데월드타워·몰 단지 내 미디어 시설을 활용해 수질 개선 메시지를 내보냈다. 환경기업 젠스는 이날 석촌호수에서 수질개선 보트를 운영하며 정화 활동을 시연했다.

장재훈 롯데물산 대표이사는 “지속적인 수질개선을 거쳐 청정해진 석촌호수에서 펼쳐지는 롯데 아쿠아슬론은 이제 환경과 도심의 조화를 상징하는 이색 스포츠대회로 자리매김했다”고 말했다.

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