국힘 “주담대 한도 절반으로…집값 폭등 주범은 이재명 정권”

국민의힘은 최근 시중은행의 주택담보대출 한도 제한 조치와 관련해 이재명 정권을 향해 날 선 비판을 쏟아냈다.

국민의힘 장동혁 대표가 정부의 부동산 정책 및 대출 규제와 관련해 심각한 우려를 표하고 있다. 뉴시스

장동혁 국민의힘 대표는 12일 페이스북을 통해 “주담대 한도를 느닷없이 절반으로 줄였다”며 “전월세가 사라져 울며 겨자 먹기로 집을 사려던 서민들의 내 집 마련 꿈을 이 정권이 짓밟았다”고 강하게 규탄했다.

이어 이 대통령이 오는 23일 주재할 부동산 대토론회에 대해서도 비판을 이어갔다. 장 대표는 “정책 기조 전환 없는 토론회는 면피용에 불과하다”며 “국민을 선동해 규제를 늘리고 대출을 더 조이려는 속셈”이라고 지적했다.

최보윤 수석대변인 역시 논평에서 서울 아파트 매매·전세가가 74주 연속 상승하는 대혼란 속에서 열리는 대토론회를 전형적인 ‘쇼통’ 행보라고 비판했다. 최 수석대변인은 “지금 필요한 것은 토론회가 아니라 실패한 정책에 대한 진솔한 반성과 전면적인 대전환”이라고 강조했다.

특히 국민의힘은 부동산 정책 실패의 책임을 물어 김용범 청와대 정책실장의 즉각적인 경질을 촉구했다. 최 수석대변인은 “김 실장이 주도한 대출 규제 정책이 서울 아파트 평균가를 15억 9천만 원까지 폭등시켰다”며 “이 대통령은 무거운 책임을 물어 김 실장을 경질하라”고 촉구했다.

인천 5선 윤상현 의원 또한 페이스북을 통해 “대통령의 정책실장은 다음 선거를 준비하는 자리가 아니라 대한민국 경제를 책임지는 자리”라며 김 실장의 최근 행보와 신중함이 결여된 정책들을 강하게 비판했다.

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