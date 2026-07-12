나스닥 흥행 성공 SK하이닉스… 외환시장에도 ‘달러 단비’

SK하이닉스가 미국 나스닥 상장에 성공하면서 한국 외환시장에도 막대한 달러 유동성을 공급할 것으로 전망된다. 달러 공모대금이 대부분 국내 투자에 사용될 예정이어서 미국 시장에서 조달한 수백억달러에 대한 환전 수요가 발생할 것으로 기대된다.

12일 업계에 따르면 지난 10일 SK하이닉스는 미국주식예탁증서(ADR) 발행을 통해 약 265억달러(약 40조원)를 조달했다. 공모 절차가 마무리되는 14일 달러 공모대금이 SK하이닉스로 납입된다.

최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO 등 주요 경영진이 SK하이닉스가 나스닥 ADR 거래를 개시된 10일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 타워 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 나스닥 제공

SK하이닉스는 이 자금을 용인 반도체 클러스터와 청주 P&T7 첨단 패키징 공장, 극자외선(EUV) 노광장비 도입 등 대부분 국내 투자에 사용할 계획이다. 원자재·기계 설비·반도체 장비 수입을 위한 외화결제를 제외하더라도 막대한 환전 수요가 발생하는 셈이다. SK하이닉스 관계자는 “ADR 자금은 증권신고서에 공시한 투자에 사용할 예정이며 원화로 일부 환전해 집행할 계획”이라고 말했다.

시장에서는 SK하이닉스발 대규모 달러 유입이 원화 약세를 진정시킬 요인이 될 것으로 보고 있다. 외환시장에서는 ADR 발행이 확정되기 전부터 선물환 매도 물량이 나오면서 원·달러 환율이 한달여만에 1400원대로 내려오기도 했다.

SK하이닉스가 조달한 달러 자금은 한국은행이 발표한 올해 1분기 원·달러 현물환 하루 평균 거래 규모(332억8000만달러)의 80%에 육박한다. 외환당국이 올해 1분기 환율 방어를 위해 외환시장에서 순매도한 약 136억달러와 비교하면 두 배 가까운 수치다. 2020년 코로나19 사태 당시 공급된 달러보다도 많다. 당시 한국은행과 미국 연방준비제도(Fed)가 체결한 600억달러 상당의 통화스와프로 총 198억7200만달러가 공급됐다.

시장에서는 공모대금 납입 후 실제 환전은 이달 말부터 9월쯤까지 차례로 진행될 것으로 기대하고 있다.

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