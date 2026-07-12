조국 “리센느가 일베라고 말한 적 전혀 없다”

조국혁신당 조국 전 대표는 12일 자신이 페이스북에 올린 ‘영남말과 일베식 표현 구별법’ 글과 관련해 “제 글이 리센느와 팬 여러분께 상처를 주는 계기로 활용돼 매우 유감이며 안타깝다”라고 했다.

조 전 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 “저는 어떤 글에서도 리센느를 언급하거나 겨냥한 적이 없다. 리센느가 일베라고 말한 적도 전혀 없다”며 이같이 밝혔다. 조 전 대표는 “솔직히 저는 리센느를 포함한 아이돌 그룹에 대한 지식이 전혀 없다”고도 했다.

조국혁신당 조국 전 대표. 연합뉴스

앞서 조 전 대표는 지난 5일 경상도 사투리에서 쓰이는 어미 ‘노’와 일베 사용자들이 노무현 전 대통령을 조롱하기 위한 목적으로 쓰는 어미 ‘노’의 구별법을 페이스북에 게시하며 의문문에 기계적으로 ‘노’를 붙여 싸용하는 것은 일베 사용자들의 주된 방법이며 혐오 표현이라는 취지로 주장했다.

이를 놓고 그룹 리센느의 멤버 원이가 한 유튜브 콘텐츠에서 ‘무섭노’라고 말한 것을 놓고 혐오 표현 아니냐는 비판이 인 것을 의식한 것 아니냐는 논란이 이어졌다. 조 전 대표는 이날 글에서 당시 글의 작성 배경에 대해 “일베 문화가 우리 사회의 언어생활 속에 얼마나 깊이 스며들어 있는지를 지적하고 그 위험성을 환기하고자 한 것”이라면서 “제가 개탄한 것은 노 전 대통령님을 조롱하는 데서 시작된 일베식 ‘노’ 사용이 아무런 비판 없이 우리 사회 전반으로 확산되고 이를 묵인하는 현상”이라고 했다.

조 전 대표는 “반인권적·반인륜적인 일베 문화와는 계속 싸우겠다”면서 “동시에 겸허한 마음으로 미래 세대의 언어와 문화를 이해하기 위해 더욱 노력하겠다”고 덧붙였다. 조 전 대표는 “이번 일로 알게 된 구호를 외쳐본다”며 글을 온라인 밈 중 하나인 ‘리센느 야호!’로 마무리 했다.

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