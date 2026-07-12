경주월드, 잇따른 사고로 12일부터 5일간 임시 휴장…‘정밀 안전점검’ [사건수첩]

최근 잇따라 놀이기구 사고가 발생한 경주월드가 시설 전반에 대한 정밀 안전 점검을 위해 5일간 임시 휴장에 들어간다.

12일 경주월드에 따르면 이날부터 오는 16일까지 외부 전문 기관과 시설 전반에 대한 정밀 안전 점검과 직원 안전 교육을 실시하기 위해 영업을 중단한다.

경주월드 타임라이더. 연합뉴스

경주월드는 "최근 발생한 시설 이슈와 관련해 고객 안전을 최우선으로 외부 전문 기관을 통한 전사 시설 정밀 안전 점검과 직원 안전 교육을 실시하고자 임시 휴장을 결정했다"며 "고객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

영업은 오는 17일부터 재개할 방침이다.

휴장 기간 내 예매한 입장권은 수수료 없이 100% 전액 환불된다.

휴장 기간 경주월드가 운영 중인 워터파크 캘리포니아비치는 정상 운영한다.

경주월드에서는 지난 9일 빈 대관람차 객차 1대가 추락해 승객이 탄 다른 객차 2대와 잇따라 충돌하는 사고가 발생했다.

경주월드 운영 휴장 안내 포스터. 경주월드 홈페이지 화면 캡처

11일 오전에는 승객 24명이 탑승한 롤러코스터가 급강하 구간 진입 직전 안전장치가 작동해 약 10분간 멈춰 섰다.

당시 놀이기구에는 24명이 타고 있었고 안전요원이 수동으로 기구를 조작해 10여분 만에 안전하게 지상에 내려왔다.

경주시는 안전 장치가 작동하면서 놀이기구가 멈췄다는 경주월드측 설명을 토대로 정확한 사고경위를 파악 중이라고 밝혔다.

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