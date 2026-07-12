‘워크아웃’ 개시 중앙일보 “약속한 자구계획 차질 없이 이행”

유동성 위기 속에 기업구조 개선 작업, 이른바 워크아웃 개시가 결정된 중앙일보는 10일 “자구 계획과 경영 정상화 방안을 성실히 이행해 조속히 신뢰를 회복하고 워크아웃을 성공적으로 마무리하겠다”고 밝혔다.

중앙일보는 이날 주채권은행인 하나은행을 비롯한 금융채권자가 서면 결의를 통해 워크아웃 개시에 합의한 후 입장문을 내고 “회사의 경영 정상화를 위해 뜻을 모아주신 채권단에 깊이 감사드린다”며 이같이 말했다.

중앙일보·JTBC 사옥. 중앙그룹 제공

중앙일보는 “앞으로 진행될 회계법인의 실사와 경영 정상화 계획 수립에 성실히 협조하겠다”며 “채권단에 약속한 자구 계획을 차질 없이 이행하고 재무구조 개선과 수익기반 강화를 통해 안정적이고 지속 가능한 경영 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

중앙일보는 그러면서 “신문 제작과 디지털 보도 등 언론 본연의 활동은 정상적으로 이어지고 있다”고 강조하며 “이번 워크아웃을 재무구조를 근본적으로 개선하고 새롭게 도약하는 계기로 삼겠다"고 말했다.

중앙일보는 중앙그룹의 유동성 위기 속에 지난달 19일 워크아웃을 신청했다. 중앙일보는 고강도 비용 절감을 동반한 지속적인 영업현금흐름 창출, 보유 부동산 매각, 경영권 지분 매각 등의 자구 계획을 채권단에 제출한 바 있다.

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