김성겸, '도깨비' 공유 울렸다…"사랑합니다 나으리"

배우 공유가 김성겸의 모습에 눈물을 흘렸다.

11일 방송된 tvN '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'에서는 '도깨비' 10주년을 기념해 강릉으로 떠난 배우들의 모습이 그려졌다.

방송에선 유신우 회장을 연기한 김성겸의 영상 편지가 공개됐다.

김성겸은 "나으리, 10년 만에 뵙습니다. 나으리는 항상 제 마음 속에 나으리로 자리잡고 있다"라며 "다들 안녕하세요 반갑습니다"라고 인사를 건넸다.

이어 "아주 옛날 같은데 벌써 10년이다. 10년이면 강산도 변한다는 말이 있듯이 아주 여러 가지 변한 게 있을 것 같은데 사람들은 변하지 않고 그대로다"라고 했다.

그러면서 "세월이 이렇게 흘렀다. 10주년 방송을 축하드리고, 앞으로도 20, 30년 사랑받겠구나 생각하니까 힘이 생긴다"라고 했다.

김성겸은 "공유는 참 오랜만에 보는데도 매일 보는 것 같다. 괜히 친밀감이 있다"라면서 "사랑합니다. 나으리"라고 말했다.

공유는 영상편지를 보고 눈물을 흘렸다. 그는 "아버지 생각도 나고, 연배가 비슷하셔서 눈물이 났다"며 "건강하신 모습을 보니까 안심이 된다"고 말했다.

이어 "같이 연기할 때 너무 재밌었다. 그런데 당시 몸이 안 좋으셔서 촬영에서 빨리 하차하셨고, 대본 내용을 수정하기도 했다"며 "그래도 건강하셔서 다행"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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