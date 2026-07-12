방은희 “母, 돌아가신 지 이틀 만에 발견…특수청소업체 연락해 유품 정리”

배우 방은희가 갑작스럽게 어머니를 떠나보낸 뒤 유품을 직접 정리하지 못해 특수청소업체의 도움을 받았던 경험을 털어놨다.

최근 공개된 유튜브 채널 ‘임하룡쇼’에는 배우 장용과 방은희가 출연해 함께 무대에 오르는 연극 ‘다정한 배웅’에 대한 이야기를 나눴다.

배우 방은희가 갑작스럽게 어머니를 떠나보낸 뒤 유품을 직접 정리하지 못해 특수청소업체의 도움을 받았던 경험을 털어놨다. 임하룡쇼

두 사람이 소개한 ‘다정한 배웅’은 사고사나 고독사 현장을 정리하고 소독하는 특수청소업체를 배경으로 한 작품이다. 특수 청소 업체 직원 역은 장용이, 방은희는 그의 아내 역을 맡았다.

작품 이야기를 이어가던 방은희는 자신의 실제 경험을 꺼내며 연극에 더욱 공감하게 된 이유를 밝혔다. 그는 “저 같은 경우는 부모님이 다 돌아가셨는데 저희 엄마가 말도 안 되게 급작스럽게 돌아가셨다”고 전했다.

당시 “제가 상황이 안 좋아서 1년 동안 (어머니를) 안 만났다”고 덧붙였다. 그는 “내 안 좋은 모습을 분명 엄마는 눈빛으로라도 금방 아니까 ‘엄마 곧 만나’ 이러면서 1년을 못 봤다”고 설명했다. 그러는 사이 어머니가 세상을 떠났고, 갑작스러운 비보를 접하게 됐다고 전했다.

이어 어머니가 숨진 지 이틀이 지나 발견됐던 상황도 함께 언급했다. 그는 유품을 직접 정리할 엄두가 나지 않았다며 결국 특수청소업체에 연락해 정리 작업을 의뢰한 적이 있다고 밝혔다.

방은희는 이번 경험을 떠올리며 특수청소업에 종사하는 사람들에 대한 존경심도 드러냈다. 그는 “그런 직업이 있는 걸 경험했으니 직업 종사자분들 애쓰신다, 존경한다”며 일반인이 쉽게 감당하기 어려운 현장을 정리하는 일을 맡는 분들의 수고에 감사한 마음을 전했다.

방은희의 고백은 개인적인 상실의 아픔과 함께 특수청소업체가 사회에서 수행하는 역할을 다시 한번 조명하는 계기가 됐다.

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