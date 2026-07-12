'놀뭐' 주우재, 이선민 집들이 선물로 100만원 수표…'큰 손'

MBC '놀면 뭐하니?' 갈무리

주우재가 이선민의 집들이를 기념해 100만 원 수표를 봉투에 넣으며 통 큰 씀씀이를 보였다.

지난 11일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'는 '쩐의 전쟁 in 구미' 특집으로 꾸며졌다. 게스트로 이선민과 양상국이 출연했다.

이날 구미 출신 이선민은 "음료를 먹으러 가자"며 멤버들을 자신의 부모 집으로 초대했다.

유재석은 "과일 같은 것도 못 사 왔는데 봉투라도 한번 돌리자"며 멤버들에게 집들이 봉투를 제안했고, 가장 먼저 주우재가 돈을 넣기로 했다.

MBC '놀면 뭐하니?' 갈무리

주우재는 ATM을 찾으며 "있는 현금이 이것밖에 없다"고 말한 뒤 100만 원 수표를 꺼냈다. 이를 본 멤버들은 "그냥 100만 원 내라"며 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

유재석은 "우재가 100만 원을 내고 우리가 의리 봉투를 채워서 우재를 주자"고 제안했고, 주우재는 "원래 '쩐의 전쟁' 판이 이렇게 컸냐"며 당황한 기색을 보였다.

이에 양상국은 "선민이 부모님 드리는 건데 뭐가 아깝냐"고 거들었다. 결국 주우재는 "형님들이 안 내도 내가 낼 수 있지"라며 100만 원 수표를 봉투에 넣는 통 큰 면모를 보여 모두를 놀라게 했다.

<뉴스1>

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