"이래서 11㎏ 뺐나"…홍현희가 공개한 다이어트 식단

개그우먼 홍현희가 철저한 다이어트 식단을 공개해 눈길을 끌었다.

홍현희는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 식사 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 닭가슴살 잡곡김밥과 월남쌈, 샐러드가 정갈하게 차려져 있었다.

개그우먼 홍현희가 철저한 다이어트 식단을 공개해 눈길을 끌었다. 사진=홍현희 인스타그램

홍현희는 최근 11㎏ 감량에 성공한 뒤 꾸준한 식단 관리로 49㎏을 유지하고 있다고 밝힌 바 있다.

홍현희가 선택한 닭가슴살 잡곡김밥은 복합 탄수화물과 단백질을 함께 섭취할 수 있는 대표적인 다이어트 식단이다. 하버드대학교 T.H. 챈 공중보건대학원은 통곡물이 정제된 곡물보다 식이섬유가 풍부해 혈당 상승을 완만하게 하고 포만감을 오래 유지하는 데 도움이 된다고 설명한다.

닭가슴살은 대표적인 고단백·저지방 식품이다. 이는 체중 감량 과정에서도 충분한 단백질을 섭취하면 근육량 유지에 도움이 된다고 권고한다.

다만 김밥에 들어가는 단무지나 우엉 등 절임 반찬은 나트륨 함량이 높을 수 있다. 미국심장협회(AHA)는 나트륨을 과도하게 섭취하면 체내 수분 저류가 증가할 수 있다고 설명한다. 따라서 절임 채소는 적당히 먹고 생채소를 함께 곁들이는 것이 바람직하다.

홍현희가 함께 먹은 월남쌈과 샐러드 역시 다이어트 식단으로 자주 추천된다. 월남쌈은 다양한 채소와 단백질을 함께 섭취할 수 있고, 기름을 사용하지 않는 조리법이 많아 비교적 열량 부담이 적은 편이다.

다만 월남쌈을 먹을 때는 땅콩소스나 칠리소스, 샐러드 드레싱을 과도하게 사용하는 것은 피하는 것이 좋다. 이들 소스는 당류와 지방 함량이 높아 열량이 크게 증가할 수 있기 때문이다. 라이스페이퍼 역시 여러 장을 사용할 경우 탄수화물 섭취량이 늘어날 수 있어 적당량만 사용하는 것이 바람직하다.

<뉴시스>

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