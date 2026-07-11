김종국, 어머니와 여행 중 전한 2세 바람? “나의 미래”

가수 김종국이 어머니와 함께한 여행에서 미래의 가족에 대한 바람을 털어놓으며 2세에 대한 솔직한 생각을 전했다.

가수 김종국이 어머니와 함께한 여행에서 미래의 가족에 대한 바람을 털어놓으며 2세에 대한 솔직한 생각을 전했다. 김종국 GYM JONG KOOK(짐종국)

최근 유튜브 채널 ‘김종국 GYM JONG KOOK(짐종국)’에는 ‘팔순 지난 어머니도 피할 수 없는 PT... (Feat. 어머니)’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김종국이 어머니와 시간을 보내는 모습이 담겼다.

김종국은 영상 소개를 통해 “작년에 어머니가 팔순을 맞았지만 저희가 따로 뭘 못 해 드렸다”고 밝혔다. 이에 생신을 기념하기 위해 “이번에 어머니랑 이렇게 베가스에 여행 왔다”고 설명했다. 그의 어머니는 김종국의 효도에 “감사하다, 행복하다”며 고마운 마음을 표현했다.

또 김종국은 아이가 어머니를 배웅하는 모습을 보며 가족에 대한 이야기를 꺼냈다. 김종국은 “내가 딱 서아만 한 딸이 있어서 이렇게 어머니를 좀 데리고 다녔어야 되는데”라며 아쉬운 마음을 표현했다.

이어 “빨리 서아 동생이 나와야지”라며 웃었다. 또 아빠와 손을 잡고 함께 뛰어 가는 아이의 모습을 보고 “나의 미래”라고 말했다.

김종국의 영상을 본 일부 시청자들은 “효자도 이런 효자가 없다”, “어머니 ‘미우새(미운우리새끼)’ 못 나오시게 돼서 서운하기는 하지만 그렇게 바라시던 둘째 아들이 가정을 이루셔서 너무 행복하실 거라 생각된다”, “돈으로 효도는 쉽지만 이런 시간 효도는 아무나 하는 게 아니라 들었다”는 등의 댓글을 남겼다.

김종국은 최근 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 얼굴을 비추고 있다. 특히 어머니와의 여행에서는 부모를 향한 애정은 물론 미래의 자신을 생각하는 모습까지 자연스럽게 언급했다.

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