김종국, 어머니와 여행 중 전한 2세 바람? “나의 미래”

가수 김종국이 어머니와 함께한 여행에서 미래의 가족에 대한 바람을 털어놓으며 2세에 대한 솔직한 생각을 전했다.
최근 유튜브 채널 ‘김종국 GYM JONG KOOK(짐종국)’에는 ‘팔순 지난 어머니도 피할 수 없는 PT... (Feat. 어머니)’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김종국이 어머니와 시간을 보내는 모습이 담겼다.
김종국은 영상 소개를 통해 “작년에 어머니가 팔순을 맞았지만 저희가 따로 뭘 못 해 드렸다”고 밝혔다. 이에 생신을 기념하기 위해 “이번에 어머니랑 이렇게 베가스에 여행 왔다”고 설명했다. 그의 어머니는 김종국의 효도에 “감사하다, 행복하다”며 고마운 마음을 표현했다.
또 김종국은 아이가 어머니를 배웅하는 모습을 보며 가족에 대한 이야기를 꺼냈다. 김종국은 “내가 딱 서아만 한 딸이 있어서 이렇게 어머니를 좀 데리고 다녔어야 되는데”라며 아쉬운 마음을 표현했다.
이어 “빨리 서아 동생이 나와야지”라며 웃었다. 또 아빠와 손을 잡고 함께 뛰어 가는 아이의 모습을 보고 “나의 미래”라고 말했다.
김종국의 영상을 본 일부 시청자들은 “효자도 이런 효자가 없다”, “어머니 ‘미우새(미운우리새끼)’ 못 나오시게 돼서 서운하기는 하지만 그렇게 바라시던 둘째 아들이 가정을 이루셔서 너무 행복하실 거라 생각된다”, “돈으로 효도는 쉽지만 이런 시간 효도는 아무나 하는 게 아니라 들었다”는 등의 댓글을 남겼다.
김종국은 최근 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 얼굴을 비추고 있다. 특히 어머니와의 여행에서는 부모를 향한 애정은 물론 미래의 자신을 생각하는 모습까지 자연스럽게 언급했다.
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