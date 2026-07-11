李대통령, 몽골 최대 국가행사서 ‘활쏘기’ 체험…몽골 대통령 “李 참석 감사”

이재명 대통령은 몽골 국빈방문 마지막 날인 11일(현지시간) 몽골의 최대 국가행사인 나담 축제에 공식 주빈으로 참석해 현지 전통문화를 체험하는 등 양국 정상 간 우호 관계를 강화하는 데 주력했다.

몽골을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 울란바타르 나담축제장에서 전통 활을 쏘고 있다. 오른쪽은 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령. 연합뉴스

이 대통령과 부인 김혜경 여사는 이날 오전 몽골 울란바타르 국립체육경기장에서 열린 나담 축제 개막식에 참석했다. 우흐나 후렐수흐 대통령은 개회사에서 “대한민국을 대표해 이 대통령이 참석해줘서 감사하다”고 언급했다. 이 대통령은 망원경을 통해 나담 축제 개막 공연과 관람객들을 바라보며 행사를 즐겼다. 나담 축제는 몽골의 정체성과 공동체 의식을 상징하는 국가적 행사로, 나담 축제에 우리나라 정상이 주빈으로 초청된 것은 이번이 처음이다.

나담 축제 개막식 참석 직후 이 대통령 부부는 나담 축제 3대 종목 중의 하나인 ‘활쏘기’ 경기장 등을 방문해 몽골의 전통문화를 직접 체험했다. 이 대통령과 김 여사는 직접 활쏘기에 나서기도 했다. 이어 이 대통령 부부는 몽골 측이 개최하는 별도의 환송오찬에도 참석한다.

전날 저녁 진행된 후렐수흐 대통령 주최 국빈만찬에선 15년 만에 이뤄진 한국 대통령의 국빈방문을 계기로 양국이 ‘한·몽골 협력의 황금시대’를 열게 된 점 등을 다시 한 번 강조했다. 이날 이 대통령은 환송오찬을 끝으로 2박3일간 몽골 국빈방문 일정을 마무리 짓고 귀국한다.

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