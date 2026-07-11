[속보] 트럼프, 이란에 “암살 시도 시 미사일 1000기 발사할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 이란이 자신을 암살하려 시도한다면 본토를 향해 미사일 1000기를 발사할 준비를 마쳤다고 경고했다.

도널드 트럼프 미 대통령이 지난 8일 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 회담에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회담하고 있다. 앙카라=AP뉴시스

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “이란 이슬람 공화국 정부가 세계 여러 곳에서 공언한 대로 재임 중인 미합중국 대통령, 바로 나를 암살하거나 암살을 시도할 경우 미사일 1000기가 이란으로 발사될 준비가 완료됐고 수천 기가 추가로 발사될 것”이라고 밝혔다.

이어 “명령은 이미 하달됐고, 미군은 1년간(그 이상도) 이란 전역을 완전히 파괴하고 초토화할 준비가 돼 있다. 그럴 의지와 능력도 있다”라며 “알라를 찬양하라!(PRAISE BE TO ALLAH)”고 덧붙였다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 복수의 소식통을 인용해 이스라엘이 이란의 트럼프 대통령 암살 계획 관련 첩보를 미국과 공유했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 지난 8일 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 마치고 기자들과 만나 “나는 이란의 암살 리스트 1순위”라고 말한 바 있다.

그는 “그들은 미국의 지도자인 나를 제거하려고 한다. 나는 그들의 모든 명단에 올라 있다”며 “오늘 아침에도 확인했는데 모든 명단에 내 이름이 있었다. 지금까지는 운이 조금 좋았던 것 같지만 그 행운이 오래가지는 않을 수도 있다”고 말했다.

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