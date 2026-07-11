[속보] 與 “장윤기 부실수사 아닌 공범 행위…재수사만이 답”

더불어민주당은 11일 광주 여고생 살해범 장윤기의 현직 경찰 간부 아버지와 수사팀 유착 의혹에 대해 “범인을 쫓아야 할 공권력의 손이 범인의 방패를 자처했다면 부실 수사가 아닌 수사의 이름을 빌린 공범 행위”라고 비판했다.

11일 오전 광주경찰청에서 경찰청 국가수사본부 특별수사팀이 압수수색을 하고 있다. 특별수사팀은 장윤기 사건을 둘러싸고 제기된 유착 의혹 등을 규명하기 위한 수사를 이어오고 있다. 전남광주=연합뉴스

박경미 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “성역 없는 재수사만이 답”이라며 모든 역량을 동원한 전면 재수사를 요구했다. 그는 “증거 인멸과 누락에 가담한 모든 이를 다시 수사선상에 올려 은폐의 장막 뒤에 가려진 실체적 진실을 한 점 의혹 없이 밝혀야 한다”고 말했다.

이어 경찰이 내놓은 쇄신 테스크포스(TF)·내부비리수사대 신설 등 조직 쇄신안을 겨냥해 “국민이 요구하는 것은 면피용 보여주기식 대책이 아니라 제 살을 도려내는 근본적 개혁”이라고 강조했다.

그러면서 “재수사가 국민 눈높이에서 한 치 어긋남 없이 진행되는지 끝까지 지켜보겠다”며 “권력의 손으로 진실을 덮으려 한 이들이 대가를 치르는 날까지 국민과 함께하겠다”고 덧붙였다.

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