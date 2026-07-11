조정석, 화려했던 학창시절… 춤, 운동, 성적까지… "경호원도 있었다"

배우 조정석의 학창시절 일화들이 낱낱이 공개되어 화제다. 유튜브 채널 '채널 조정석' 영상 캡처

배우 조정석의 학창시절 일화들이 낱낱이 공개되어 화제다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘채널 조정석’에는 ‘고향 친구들과 찐친 토크 | 친구들과 조잘조잘’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 조정석은 고향 친구들과 함께 모여 서로 사는 이야기와 이제는 추억이 된 학창시절의 다양한 에피소드에 대해 이야기했다.

조정석이 만든 자리인 만큼 조정석에 대한 이야기로 자연스럽게 대화가 흘러갔는데, 친구 중 한 사람은 조정석이 인기가 많았다고 전했다.

마치 씨티폰을 차고 다니던 경호원들처럼 조정석의 경호를 자처했던 친구들. 유튜브 채널 '채널 조정석' 영상 캡처

그 예로 “조정석이 공항고 축제에서 춤을 진짜 잘 췄다. 길거리를 돌아다니면 악수를 해달라고 하기도 했다”고 말했다. 그럴 때마다 곁에 있던 친구들이 직접 조정석의 ‘경호원’이 되어 가는 길을 터주기도 했다고 이야기했다.

제작진이 조정석의 인기에 놀라워하자 조정석은 “공연 본 친구들이 그 흥에 취해 그랬던 거다”라며 “정문 앞에서 누군가 악수해 달라고 했는데 친구가 막아줬다”고 경호를 하던 친구들의 비화를 이야기했다.

체육과 출신 친구보다 운동을 더 잘하던 조정석. 유튜브 채널 '채널 조정석' 영상 캡처

또 다른 친구는 자신이 체육과 출신인데 자기보다 운동을 잘했던 조정석을 떠올리며 “첫인상은 ‘얜 뭐지’ 였다”고 밝혔다. 갑자기 불쑥 나타난 조정석에게 처음엔 반감을 가졌지만 나중에는 둘도 없는 친구가 되었다.

공부마저 잘했던 조정석. 유튜브 채널 '채널 조정석' 영상 캡처

조정석의 옆자리에 앉아 있던 친구는 조정석의 성적에 관해 이야기했다. “(조정석은) 심지어 공부도 잘했다. 시험을 3일 보면 시험 첫날은 전교 1등이었다”라고 말했다. 그러자 조정석은 “아니다. 이틀까지는 내가 1등이었다”고 정정해 웃음을 안겼다.

이렇듯 춤이면 춤, 운동이면 운동, 공부면 공부, 어느 하나 빠짐없이 우수한 면모를 갖추고 있던 조정석은 동창들과 만나 그 시절의 행복했던 추억을 되새길 수 있었다.

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