거제 출신 여성 아이돌 “무섭노” 논란…결국 거제시장까지 나섰다

경남 거제 출신 여성 아이돌 멤버인 리센느 원이가 “무섭노”라고 발언한 것을 두고 논란이 이어지자 리센느를 홍보대사로 위촉한 거제시가 “정치적 의도를 담은 표현으로 발언을 해석하는 것은 부적절하다”는 입장을 밝혔다.

아이돌 그룹 ‘리센느’ 리더 원이(왼쪽)가 일본인 멤버 미나미(오른쪽)의 고향집에 방문해 “무섭노. 조명부터가 무섭네”라고 말하고 있다. 유튜브 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 캡처

변광용 거제시장은 10일 입장문을 내고 “리센느 원이는 유튜브 채널에서 구수한 거제 사투리와 일상적인 거제 풍경을 소개하며 꾸준히 고향 거제를 알려왔고, 소박하고 진정성 있는 모습으로 많은 사랑을 받았다”고 설명했다.

이어 “해당 표현은 경남지역에서 일상적으로 사용되는 방언이자 구어적 표현으로, 이를 특정한 정치적 의도를 담아 해석하는 것은 적절하지 않다는 것이 거제시의 입장”이라고 강조했다.

그러면서 “사실관계가 확인되지 않은 내용의 무분별한 확산과 과도한 비난은 당사자에게 피해를 초래할 수 있다”며 “서로를 배려하는 성숙한 소통 문화가 정착될 수 있도록 협조를 당부드린다”고 덧붙였다.

이번 입장은 국민신문고를 통해 해당 발언에 대한 거제시의 공식 입장을 요구하는 민원이 접수된 데 따른 것이다. 민원을 공식 접수한 시는 이날 “현 상황을 종합적으로 검토하고 있다”고 밝혔다.

그룹 리센느 멤버들이 거제시 홍보대사 위촉장을 들고 기념사진을 촬영하고 있다. 거제시 제공

앞서 거제 출신 원이와 같은 멤버 미나미가 유튜브 채널에서 대화 중 말한 “거제 야호”가 밈으로 화제가 되며 시는 리센느를 시 홍보대사로 위촉했다. 그런데 이후 원이가 유튜브 채널에서 “무섭노”라는 표현을 했고, 이에 대해 경남지역 한 방송사 PD가 사회관계망서비스(SNS)에 특정 온라인 커뮤니티에서 사용하는 표현이라는 취지의 의혹을 제기하면서 논란이 시작됐다.

온라인에서는 해당 표현을 특정 커뮤니티에서 사용하는 표현이라고 주장하는 의견과, 경상도 지역에서 오래전부터 사용해 온 방언이라는 반론이 맞서며 논란이 확산됐다.

정치권도 가세했다. 조국혁신당 조국 전 대표는 의문문에 기계적으로 ‘노’를 붙이는 게 ‘일베식 말투’라고 주장했고, 개혁신당 이준석 대표는 페이스북을 통해 “경남 거제 출신의 스물두 살 아이돌이 고향 말로 ‘무섭노’라고 했다는 이유로 일베 낙인이 찍혔다”고 반박하는 등 논쟁이 이어지고 있다.

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