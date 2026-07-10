말렌카, 스타필드 하남과 안성서 단독 팝업스토어 운영

체코 허니케이크 브랜드 말렌카(MARLENKA)의 팝업스토어가 스타필드 하남점 및 안성점에서 진행 중이다.

말렌카는 1994년 체코에서 설립된 허니케이크 브랜드로, 국내에는 카페와 레스토랑 등 B2B 채널을 통해 유통돼 왔다. 국내 첫 단독 팝업스토어로 열린 이번 팝업스토어는 6월 처음 문을 열었으며, 스타필드 하남 1층에서 오는 8월 25일까지, 스타필드 안성 3층에서는 9월 3일까지 운영된다.

각 팝업매장에서는 말렌카의 대표 제품인 허니케이크와 허니너겟, 나폴레옹 등이 판매되고 있으며, 팝업 한정 미니 세트 구성 상품도 함께 선보이고 있다. 이와 함께 말렌카 케이크를 넣은 아이스크림 제품도 판매 중으로, 국내에서는 이번 팝업을 통해 처음 공개된 메뉴다.

각 팝업 운영 기간 중에는 매장 현장에서 시식 행사와 증정 이벤트를 진행하며 제품을 소개하고 있으며, 특히 스타필드 안성 팝업에서는 말렌카 아이스크림 외에도 말렌카 커피, 말렌카 아포가토 등 다양한 제품을 추가로 선보이면서 고객 선택의 폭을 넓히고 있다.

한편, 말렌카는 이번 스타필드 팝업스토어와 함께 네이버 브랜드 스토어를 통한 온라인 판매도 함께 진행함으로써 온라인과 오프라인에서 소비자 접점을 확대하고 있다.

말렌카 관계자는 “그동안 카페나 레스토랑 등 B2B 채널을 통해 소비자와 만나왔지만, 이번 팝업스토어를 통해 오프라인 접점을 넓히고 있다”며 “현장에서 제품을 직접 경험할 수 있는 만큼 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지