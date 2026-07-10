이케아 육아휴직 강등 의혹…이 대통령 “부정부패 시절 이야기, 용납 불가”

이재명 대통령이 스웨덴 가구기업 이케아(IKEA)가 육아휴직을 쓰고 돌아온 직원의 직급을 강등하고 권고사직을 종용했다는 의혹이 제기되자 이재명 대통령이 10일 “사실로 밝혀진다면 국제적 기준에 맞게 엄정 조치하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 이케아 로고. 뉴시스. 이케아코리아 제공

몽골 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 오전 사회관계망서비스(SNS)를 통해 관련 기사를 공유하며 “다른 나라에서는 모범적인 글로벌 기업이 유독 우리나라에서만 반노동적이고 불투명한 경영을 해서 빈축을 사는 경우가 있다”고 말했다.

그러면서 “(이는) 우리나라 정부가 반노동 정책을 구사하고 부정부패로 물들던 시절의 이야기”라며 “이제는 대한민국이 세계를 선도하는 모범 사회·모범 정부로 거듭나고 있는데 그러한 구태경영 행태가 발생한다면 용납할 수 없다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “우리 기업도 해외에서 반노동 비상식 행태를 보여서는 안 되는 것처럼 외국기업도 국내에서 그래선 안 됩니다”고 강조했다.

해당 기사는 이케아코리아가 육아휴직을 마치고 복귀한 임원급 직원에게 평사원 강등을 통보하고 권고사직을 종용해 노동부 안양지청이 지난 4월부터 이사벨 푸치 이케아 코리아 대표의 남녀고용평등법 위반 혐의 사건을 조사하고 있다는 내용이다.

이에 대해 이케아 코리아 측은 “직원의 개인정보, 내부 문서 및 개별 인사 사항과 관련된 내용은 확인해드리기 어렵다”며 “관련 절차는 법적 기준과 내부 정책에 따라 운영되고 있다”고 했다.

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