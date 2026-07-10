美상무장관, 마이크론 행사서 "삼성·하이닉스 美생산확대" 촉구

하워드 러트닉 미국 상무장관이 삼성전자와 SK하이닉스에 미국 내 메모리 반도체 생산 확대를 촉구했다.



러트닉 장관은 9일(현지시간) 삼성·하이닉스의 경쟁사인 마이크론이 미국 뉴욕주 클레이 타운에 건설 중인 팹(반도체 생산공장)의 콘크리트 타설 기념식 현장에서 이같이 말했다고 블룸버그 통신이 보도했다.

하워드 러트닉 미국 상무장관(가운데). AP연합뉴스

그는 한국의 두 메모리 제조사와 관련 논의를 진행하고 있다면서도 구체적인 내용은 밝히지 않았다.



그는 한국 메모리 반도체 기업들의 미국 내 입지 확대를 마이크론이 달가워하지 않을 것이라면서도 "나는 경쟁사인 삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 불러와 생산 시설을 짓게 하고 싶다"며 "마이크론이 앞장서고 있으니 경쟁자들은 질투심을 느낄 것이고 결국 따라올 수밖에 없을 것"이라고 지적했다.



이어 "우리는 미국의 훌륭한 기업과 지식재산권에 투자하는 이들을 보호하고자 한다"며 "마이크론이 가능한 한 빨리 공장을 짓기를 바라는 것이 내 견해"라고 덧붙였다.



그는 또 "트럼프 대통령은 여러분이 사업을 영위해야 할 곳은 바로 미국임을 분명히 밝혔으며 세계가 이에 빠르게 반응하고 있다"며 "트럼프식 경제 모델은 미국 투자에 지금보다 더 좋은 시기는 없었다는 점을 분명히 보여준다"고 말했다.



러트닉 장관은 애플이 반도체 가격 급등에 대응해 중국의 창신메모리(CXMT)·양쯔메모리(YMTC)를 공급 업체에 추가하는 조치를 승인할지에 대한 질문은 회피했다.



마이크론은 인공지능(AI) 시대 메모리 수요 급증에 맞춰 2035년까지 미국 내 팹과 기술에 대한 투자 규모를 2천500억 달러(약 375조원) 이상으로 확대한다고 이날 발표했다.



이번 투자는 뉴욕 팹 투자 비용과 아이다호·버지니아주 등의 팹 확장 비용을 포함한 규모다.



마이크론은 특히 뉴욕 팹의 첫 콘크리트 타설을 계획보다 한 분기 이상 앞당겨 진행했다고 덧붙였다.



마이크론은 이와 같은 투자가 자사 D램의 40%를 미국 내에서 생산하겠다는 목표를 뒷받침하며 일자리도 미 전역에 9만 개 이상 창출될 것이라고 기대했다.



도널드 트럼프 행정부는 임기 말까지 전 세계 반도체의 40%를 미국 내에서 생산하도록 하겠다고 공언하고 있으며, 마이크론도 이에 부응해 D램의 40%를 미국 내에서 만든다는 목표를 밝힌 바 있다.



마이크론은 이외에도 미국 내 반도체 공급망 생태계 강화를 위해서도 최대 30억 달러(4조5천억원)를 추가 투자할 방침이다.



이 가운데 5억 달러는 대만 기업 글로벌웨이퍼스의 텍사스주 웨이퍼 제조시설 확장에 지원하고 10년 장기공급 계약을 맺기로 했다.



산자이 메로트라 최고경영자(CEO)는 "미국이 건국 250주년을 맞이한 가운데 데이터와 메모리는 현대 경제의 초석이 됐다"며 "이러한 시대에 발맞추기 위해 미국 내 투자 규모를 2035년까지 2천500억 달러 이상으로 확대한다"고 강조했다.



마이크론은 당초 미국 내 1천700억 달러를 투자할 계획이었지만 트럼프 행정부 출범 이후인 지난해 6월 고대역폭 메모리(HBM) 수요 폭증 등으로 투자액을 2천억 달러로 상향했고, 이번에 다시 500억 달러를 증액했다.



이번 투자는 미국 반도체 산업 부활을 목표로 하는 트럼프 행정부의 정책 기조에 맞추기 위한 목적으로 풀이된다.



특히 마이크론이 SK하이닉스의 10일 나스닥 ADR 상장을 하루 앞둔 시점에 투자를 발표한 것은 HBM을 포함한 메모리 분야 경쟁자에 대한 견제 의미도 있는 것으로 추정된다.



SK하이닉스는 이번 상장을 통해 약 265억 달러(약 40조원)를 조달할 계획이다.



이날 마이크론의 주가는 장 중 한때 9% 이상 급등했으나 오후 들어 상승 폭을 반납하며 전일 종가 대비 4.5% 오른 991.64달러로 정규장을 마감했다.



다른 반도체 관련주들인 어플라이드머티어리얼즈, KLA, 램 리서치, ARM 등도 3∼9% 오르는 등 동반 강세를 보였다.

<연합>

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