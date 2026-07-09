李 ‘복심’ 김남준, ‘선호투표’ 반대 친청계에 “교조적 접근”

더불어민주당 당대표 경선에 선호투표제를 도입하는 방안을 두고 친청(친정청래)계가 반발하는 것과 관련해 김남준 의원은 9일 “교조적 접근”이라며 “취지와 본질을 외면하면 누구라도 납득하기 어려울 것”이라고 일축했다.

더불어민주당 김남준 의원. 김 의원 페이스북

이재명 대통령의 ‘복심’으로 통하는 김 의원은 페이스북에서 “선호투표는 결선투표의 시간과 비용을 아끼기 위한 것으로, 도입 당시 충분한 논의를 거쳐 확정됐다”며 이같이 밝혔다. 김 의원은 선호투표제는 “사표를 줄이고 과반의 지지를 받는 대표를 선출하기 위한 효율적 제도다. 이 취지를 반대할 이유는 없을 것”이라고 했다. 선호투표제는 이 대통령이 민주당 대표일 때 도입한 것으로, 당시 김 의원은 당대표 정무조정부실장이었다.

친청계가 청년최고위원 도입을 나중으로 미루자고 주장하는 점도 도마에 올렸다. 김 의원은 “민주당이 청년 세대의 이탈을 걱정한다면 청년에게 자리를 열어주는 것이 당연하다”며 “청년정치 참여 확대를 위한 청년최고위원제를 두고 ‘이번엔 아니다’라고 말하는 것은 결국 청년 대표성보다 계파 유불리를 앞세우는 태도”라고 비판했다. 그는 “민주당의 전당대회는 개인의 생존전략이 아니라 이재명정부의 성공과 민주당의 미래를 준비하는 장이어야 할 것”이라고 했다.

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