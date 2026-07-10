고든 창, 트럼프에 팽 당하자… 中매체 “반중여론 역풍” 미소

도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 측근으로 분류되던 극우 인사 고든 창(사진) 변호사를 부정적으로 평가하자 중국 관영 매체가 환영했다. 미·중 관계를 위한 트럼프 대통령의 언급을 중국이 적극 활용하는 모양새다.

미국의 보수 성향 변호사인 고든 창은 한때 트럼프 대통령의 최측근이었다. 그는 꾸준히 부정선거론을 주창하는 등 한국 정치 상황에 대해서도 발언을 이어왔다. 지난해에는 미국 정치 매체 더 힐에 ‘한국 반미 대통령이 워싱턴에 온다’는 제목의 칼럼을 기고하면서 이재명정부를 공격하기도 했다. 그러나 최근 트럼프 대통령은 고든 창에 대해 “나는 그를 좋아하지만 그는 너무 부정적”이라는 등 이전과 다른 태도를 보였다. 이를 두고 중국 관영 글로벌타임스는 9일 논평을 통해 “트럼프 대통령이 최근 3개월 동안 두 차례에 걸쳐 공개적으로 고든 창을 비판했다”며 미국 내 극단적 반중 여론이 현실적 역풍을 맞고 있다고 진단했다. 환구시보도 그가 20년 넘게 ‘중국 붕괴론’을 퍼뜨리다 최근엔 ‘중국 위협론’을 선전하고 있다며 미국 내 일부 세력이 미·중 간 충돌을 조장해 스스로 이익을 얻고 중국을 악마화해 예산을 따내거나 발언권을 얻었다고 비판했다.

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